"21-12-2020 Sueño cumplido Primer gol oficial en primera y con los colores que amo. A seguir trabajando por mas", escribió Gastón González en su cuenta de Instagram, una vez concluido su debut como titular en Unión, y de haber trabajado con la Selección Argentina Sub 20.

En tanto que habló con Dale Dale Deportivo, que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde comenzó diciendo: "Toda la familia es fanática de Unión. Empecé en el club desde la escuelita a los siete años. Ellos me acompañan siempre, por lo que siempre quiero dar lo mejor de mí para el equipo. Vivo con mis viejos, a quienes llamé cuando llegué al hotel y estaban todos juntos, fue una alegría enorme. La verdad es que estoy muy contento, cumplí un sueño que tenía desde chiquito, desde que estaba en la tribuna con mi papá".

Luego, Gastón González contó cómo se enteró que iba a ser titular en Unión y el secreto del festejo en el Gigante de Arroyito: "El Vasco (Azconzábal) me llamó en la semana y me consultó si tenía alguna duda desde lo táctico, por lo que empecé a intuir que iba a jugar. El gol se lo dediqué a mi abuelo, que lo perdí hace dos meses. Fue muy especial habérselo dedicado a él. Sentí que debía encarar, porque era un partido difícil y no tenía mucho la pelota".

Por último, se refirió a la importancia que Azconzábal le da a los juveniles surgidos en las divisiones inferiores de Unión, y Gastón González destacó: "Hace mucho tiempo no se sentía que el cuerpo técnico le dé mucha confianza a los chicos. Los que estábamos en reserva y los que estaban en Primera nos sentimos con mucha confianza. Desde ese sentido prácticamente hemos jugado todos, Azconzabal nos da muchas oportunidades y nos brinda su confianza".