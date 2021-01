LEER MÁS: Unión, con fecha definida para arrancar la pretemporada

Vale recordar que a Gerardo Alegre Rojas también se lo vinculó en el anterior mercado de pases a Colón, y se informó que el mismo Eduardo Domínguez estaba interesado en sumarlo al plantel, cuestión que luego quedó al margen, como consecuencia que en el medio apareció Independiente y luego se supo que no era el perfil de jugador que estaba buscando.

image.png Gerardo Alegre Rojas, el defensor central que arrancará la pretemporada con el plantel de Unión.

Martín Sendoa, representante de Gerardo Alegre Rojas, habló con Radio Sol (FM 91.5) y comenzó diciendo: "Es un central que para mí tiene un potencial único y terrible. En junio lo ofrecí a Colón, como a Enzo Copetti que también lo ofrecí, y no me dieron bolilla ya que no lo conocían. Hoy me lo piden a los dos, pero ya le di mi palabra a Martín Zuccarelli que obviamente a Gerardo Alegre Rojas lo llevaré a Unión, y la palabra la cumplo. Me lo están pidiendo varios. Pero tengo palabra y cumplo lo que digo, al primer equipo que lo llevaré para que lo vean es Unión".

"El lunes a la tarde estará en Unión, luego hablaremos de la relación contractual. Tenía todo arreglado para jugar en Independiente, pero discutí con Moyano, ya que su gente viene y te quiere apurar en el sindicato, yo soy un tipo sanguineo que no me voy a dejar apretar por nadie. Me vino a apretar y pensó que me iba a cagar", dijo sobre Gerardo Alegre Rojas, la nueva cara que tendrá Unión en el arranque de la pretemporada.

Y cuando se le preguntó por Enzo Copetti, el atacante de Atlético de Rafaela que también interesa en Unión, reveló: "Martín (Zuccarelli) tiene que definir, a Enzo lo quiere y a Gerardo lo quieren ver. Pero le dije que empecemos a negociar, también me están llamando de la otra vereda (Colón) que también lo quieren, pero le di mi palabra a Martín y la voy a cumplir".