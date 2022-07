"A Tomi lo reclutamos hace cuatro años a Boca Unidos. Tomi es de Resistencia, un barrio humilde atrás de la cancha de Chaco For Ever. Es un chico increíblemente aplicado no faltaba jamás a un entrenamiento. Es un jugador que nosotros lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hacerle contrato porque los clubes no tienen la capacidad económica para jugadores jóvenes", comenzó contando.