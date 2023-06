Más adelante, apuntó que "la convocatoria siempre es bienvenida, se hizo en un marco de bando hundido, Unión hoy con 9 de 9 no pudo salir en la situación en la que estamos, quiere decir que con 9 puntos menos estábamos en el fondo del mar. La cuestión que divide no es únicamente el balance, sino una gestión opaca y poca transparente, respecto a la utilización de los fondos".

En referencia al momento actual, González subrayó que "hace un año estábamos jugando Copa Sudamericana, de repente estamos calculando promedios, rogando que Arsenal no gane, sin ningún punto claro en lo deportivo, la Asamblea y el balance son emergentes de una gestión de 14 años, que no puede demostrar que se tiene y que se debe. Nos llaman 8 meses después a que aprobemos lo mismo. Si queremos los papeles de la deuda, que a ellos le impiden demostrar con los socios, no se expresa de manera clara".

Y luego, disparó: "La gestión cuando el socio vota, en un estatuto caduco como el nuestro donde no tiene participación la oposición, el socio en la Asamblea se levantó y le dijo así no. Generó un montón de cosas, donde cuando la pelotita entra se tapa todo, cuando no se unen las dos puntas del ovillo tenés este problema. Unión hace 14 años está conducido por una persona que impone sus criterios de manera unilateral. Tiene problemas con sus pares y no se reúnen desde octubre".

El directivo de Más Unión también recordó que "Unión vendió según palabras del propio presidente, sin retirar un peso de la deuda que se mantiene con su familia por 12 millones de dólares, pero en una reunión con las otras agrupaciones habló de endeudarse. Estamos inhibidos, es un problema que solo tiene Unión. Es un montón de cosas que no cierran en ningún lado".

Para después, agregar: "La gran mayoría de la CD estaba en desacuerdo con la renovación de Munúa, nadie estaba de acuerdo con la llegada de Vecino. A nadie consultó el presidente, de hecho la sala de reuniones hace seis meses está cerrada por refacciones. El club tiene una sala que para algo está".

El balance y la deuda con Spahn

"Nos reunimos la semana pasada, con Coutaz, Rosso, después de 8 meses intentaron presentar el mismo balance para que sea aprobado. La postura de agrupaciones es que no gobernamos la voluntad de los socios, ellos se revelaron en la Asamblea. No hay una realidad clara sobre la economía del club, donde el presidente no es claro con su deuda", apuntó.

Después, no dudó en expresar que "como socio de Unión me parece que corresponde honrar todas las deudas con todos los dirigentes anteriores: los hijos de Vega, los de Malvicino, todos cobraron. No entiendo que no podemos avanzar en el reconocimiento y pago de la deuda que existiese".

En otro tramo de la entrevista soslayó que "la deuda se expresa en 23 millones de pesos, que Spahn no optó aún para cobrar sus acreencias. En su momento, está comprobado judicialmente, optó por el cobro de plateas en un ejercicio, quedó plasmado, al ejercicio siguiente tomó otra. Si cede y transfiere los derechos no acreditados a terceros y en dólares, se supone que tomó la opción".

González insistió en que "si el superávit era de 200 millones y Spahn dicen que le debemos 2500 millones. Hay que revaluar los activos, jugadores, en reiteradas oportunidades le pedimos por derechos económicos y federativos, más allá de inmuebles, no sabemos si Machuca es de Unión, nos encontramos con ventas a favor de terceros".

Luego, disparó: "La barbaridad es que el señor Spahn como acreedor y dirigente no pueda expresar a quienes le debemos, cómo, cuando y donde surgió esa deuda. Y él está sentado sobre la caja registradora diciendo todos ustedes me deben".

En la parte final, aclaró que "Tate campeón siempre fue convocado, ayer se disculpó de no ir, aduciendo que no tiene porqué concurrir porque se abrieron los canales de diálogo, respetable su postura. No somos los dueños de la verdad, le resultó dificultoso intentar hablar, a pesar de hablar ante 700 socios, no pudieron hablar, deberán explicar de porque funcionan como funcionan, deberán explicarlos ellos".