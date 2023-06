En el arranque del año se mencionó que un equipo de Croacia tenía en su radar a Imanol Machuca y que incluso había hecho una oferta para contratarlo, aunque la misma fue desestimada como consecuencia que era por un importante préstamo pero no por la compra de su pase o parte de él.

Unión no tuvo el arranque esperado en el Torneo de la Liga Profesional y en la Copa Argentina. En este último torneo anotó el gol para abrir el partido ante Almagro, pero luego el equipo quedó eliminado en la tanda de los penales. En tanto que en la LPF comenzó a levantar en los últimos tres partidos (tres victorias) para salir del fondo de la tabla en soledad, con Imanol Machuca como un de sus abanderados futbolísticos.

LEER MÁS: Anderlecht ofertó por Vázquez y el deseo de Unión se caería

En diálogo con Unión en Tu Dial (Sol Play FM 91.5), Imanol Machuca fue consultado sobre su futuro, y destacó: "Cuando llegue una oferta y el momento se verá. Si es una oferta buena lo tendré que pensar. No quiero anticipar nada porque todavía no ha llegado nada. Que sea lo mejor para mí, para el club, para mi familia. Si me toca ir que sea por la puerta grande y el día de mañana espero volver".

Lo concreto es que con el torneo comenzado, el nombre de Imanol Machuca comenzó a sonar fuerte en Racing, donde Fernando Gago lo tenía apuntado por la lesión del colombiano Johan Carbonero (justamente se lesionó en el partido ante Unión). Sin embargo, no hubo oferta formal, aunque sí quedó claro que es del gusto del DT.

Machuca Unión Gimnasia.jpg Prensa Unión

Algunos periodistas partidarios de Racing dan cuenta que Imanol Machuca es uno de los objetivos que tendría el club para el próximo mercado de pases, donde ya está clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que todavía no está disponible Carbonero y habrá bajas de peso como la del paraguayo Matías Rojas (arregló con Corinthians).

Mientras que en los últimos días comenzó a sonar con mucha fuerza en Boca. El sitio onefootball indica que "varios periodistas del Mundo Boca lo han mencionado y cada día suena con más fuerza el nombre de un delantero de Unión que estaría en los planes de Boca. El Consejo de Fútbol con el vice-presidente Juan Román Riquelme a la cabeza y el visto bueno del entrenador Jorge Almirón lo vienen siguiendo desde hace un tiempo y la decisión de negociar por él estaría tomada".

LEER MÁS: Méndez define los 11 de Unión para visitar a Newell's

"El buen diálogo existente entre ambas dirigencias, la de Unión con Luis Spahn a la cabeza y la de Boca con Jorge Amor Ameal, más allá que a estas cuestiones las maneja Román, también son un punto a favor de la operación y que la misma sea factible", se agrega en cuanto a la chance que Imanol Machuca llegue al Xeneize, que se quedó sin el colombiano Sebastián Villa tras haber sido condenado por Violencia de Género.

Está claro que ofertas llegarán en el próximo mercado de pases que se le hará muy difícil a los dirigentes de Unión retenerlo, más allá que en lo que va del año se cerraron las ventas de Juan Ignacio Nardoni a Racing, Juan Carlos Portillo a Talleres y Lucas Esquivel a Athletico Paranaense. Sin embargo, Unión intentará como mínimo retenerlo hasta que termine la Copa de la Liga Profesional, como consecuencia de que se jugará su permanencia en Primera División en lo que resta del año.