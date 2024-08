González no lo duda: "Parece que no gusta ver a Unión arriba"

"El primer tiempo nos costó encontrar el partido, nos empujaron con tiros de esquina, en el segundo corregimos, Belgrano no nos pateó al arco. Partido muy físico, es offside, no es polémica. Y creo que lo empujan a Enzo en la jugada previa, no gusta ver a Unión arriba. La imagen es muy clara, me jode por mis jugadores, por nuestra gente que está ilusionada y se veía primera, es otra situación lamentable", tiró de movida.

Para después, expresar: "No se puede hacer nada, nos sacaron dos puntos, por más que pidamos, lamentablemente nos quitaron la ilusión de ser punteros del campeonato. Mis jugadores compiten con todos los problemas que tenemos, vamos a ser peleando contra todos, que quede claro. Ya lo vivimos y las cosas siguen pasando. Para eso hay un VAR, cuando es justo, para eso uno puede ver muchas veces la imagen. Me da mucha bronca".

LEER MÁS: A Unión se le escapó la victoria en Córdoba ante Belgrano con final polémico

"Tengo la camiseta puesta"

El entrenador de Unión no dudó en afirmar que "yo estoy bien, más fuerte que nunca, tengo la camiseta de Unión puesta como mis jugadores, más no puedo seguir. Seguimos inhibidos, es la realidad. La verdad que cansa pero me quedo con mis jugadores, nos sacaron dos puntos y hay que seguir, por el escudo, porque estamos juntos y por la gente de Unión que quiere que le vaya bien al equipo".

Luego, dijo que "buscamos estar más juntos en el segundo tiempo, había que jugarles, el primer tiempo fue malo, no hubo claridad, si las terminaciones eran por abajo llegaría el gol, el empuje de Belgrano, con Thiago que estuvo muy bien, no fue bueno para la gente, no era vistoso".

En relación a la tarea de uno de los jóvenes, señaló que "Simón (Rivero) es un chico interesante que va creciendo, asumió el rol de comenzar desde el arranque, hay que seguir formándolo, se atreve, lo que hacen todos los chicos del plantel. Mientras tenga el apoyo de los jugadores y la gente, eso nos dará para seguir peleando hasta el final, nos recuperaremos e intentaremos ganarle a Argentinos en casa".

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Belgrano en Córdoba

"Competiremos hasta el final"

"A mi no me gustan que me regalen nada pero tampoco que me quiten como hoy, estoy diciendo una realidad que pasó. Unión tenía que ganar el partido, era la hora y fue un claro offside, con falta previa. En la vida hay que pelear contra todos, hace mucho que Unión no está arriba. Desde que llegué dije que no quería que regalen nada pero nos rompemos el lomo, armamos el mejor equipo, la gente está ilusionada, competiremos hasta el final, estoy convencido que cambiamos la mentalidad, Unión necesita gente con hambre de gloria, este equipo nadie le puede recriminar nada, se entrega, estamos para dar pelea".

"Mis jugadores están a muerte conmigo"

González, en una especie de monóligo, volvió a hablar de un club inhibido y la chance de traer algún refuerzo. Al respecto, disparó: "En relación a si tenemos en vista jugadores, dicen que no. Los tengo a los jugadores, no se los doy a la prensa. No es que me chupa un huevo (sic) todo, hablé con mis jugadores, a mí no me calla nadie, lo quiero y lo voy a defender a Unión hasta el día que me vaya. Es fácil tirar mierda, es chico Santa Fe, me entero quien miente, quien habla. En toda mi carrera como jugador y como entrenador, las cosas que pasan las digo. No puedo repetir en cada rueda de prensa, tengo jugadores para que vengan. La realidad es esta, soy frontal, me cansa la situación, es un momento para disfrutar y estamos con este puterío. Mis jugadores están a muerte conmigo. Tenemos la gente ilusionada, estoy enojado, caliente, pero no puedo decir lo mismo. Las cartas están jugadas en un mercado largo. Me queda irme y dejar a mis jugadores. O que me llamaron Boca o Central, muchos lo dijeron. Dejo y me voy. El día que lo tenga primero se los diré a mis jugadores, tengo la camiseta puesta con Unión hasta el final".