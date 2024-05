González: "Unión tiene que salir de la zona de confort"

Más adelante subrayó que "fue un partido muy malo en Junín, una desilusión muy grande para nuestra gente, tuvimos una charla muy íntima entre nosotros, no nos podemos permitir que nos pase eso, es una herida que está ahí. Las expectativas son grandes y tenemos que mejor la imagen con nuestra gente. Estar a la altura para lo que representa la camiseta de Unión, hicimos una autocrítica muy fuerte. También hablamos con el grupo, ojalá nos haya servido de aprendizaje. Nuestra gente nos obligará a tener una imagen totalmente diferente".

Cuando le preguntaron por la llegada del chico Vargas, apuntó que "quedó libre de Defensa, los dirigentes hicieron hincapié en llegar a Unión, es muy chico, estaba entrenando en Reserva y en base a eso se sumó al plantel. Debutó contra Unión en Primera, tiene cosas importantes que nos pueden ser útil. Con Francisco (Pumpido) es algo parecido, lo queremos ver, darles herramientas para que puedan estar en Primera".

El mercado de pases

Al respecto, Kily soslayó que "el mercado es de acuerdo al calendario, será largo, espero que nos encontremos en situaciones con mis jugadores, van a venir a buscar, hacer el esfuerzo para buscar un jugador que nos sume cosas importantes. Es un mercado que hay que hilar muy fino, buscar lo que necesitamos, dar el pie en la tecla y no traer por traer".

El estratega insistió en que "me pegó muy fuerte lo del último partido, me reuní con los dirigentes y di la postura de lo que quería. Soy el primero que si no estoy convencido me voy, si no soy potable me voy. Recibí un mensaje de respaldo que transmití a mis jugadores, hay que salir de la zona de confort, Unión tiene que competir de verdad, cambiar la cabeza, esto es fútbol, pasa por predisposición, compromiso, estado de ánimo puro, tenemos que asumir pelear por algo, Unión es un club donde la gente sufre mucho. Los que estamos acá tenemos que revertir esto, hacerse cargo, corregir cosas, no me gusta la comodidad, me vuelvo a Rosario para eso, hay que pelear con las armar que uno tenga. Hay que cambiar la cabeza".

Los objetivos cercanos

"Tenemos un plantel corto, con fallas, está en mí corregir, mejorar, hay que entregarse, es pasión, ojalá lo podamos demostrar el lunes contra Banfield. Cada uno que está en un lugar tiene que intentar cambiar la historia para mejorar, hay gente que está en desacuerdo, por el sistema, Unión se tiene que acostumbrar a pelear por cosas importantes. Cambiar implica prepararse de la mejor manera, no hay dolores, hay que saber sufrir, en ese sufrimiento vamos a lograr cosas deportivamente".

Y más adelante, opinó: "La Copa Argentina lo tengo presente, es pasado pero esa herida está ahí pero hay que revertirlo, el lunes tenemos que demostrar que el equipo se identifique con nuestra gente. Es el gran desafío entre nosotros. Cuando uno tiene cortos períodos para trabajar la intensidad aumenta y es normal que tengan molestias los jugadores. No podemos perder jugadores por mucho tiempo".

Kily también resaltó que "Unión potenció muchos chicos y a la larga la jerarquía hace la diferencia, más allá de que los jugadores cometen errores, pero el mercado es muy particular, estamos analizando situaciones de jugadores, ojalá llegue gente que aporte cosas".