Gonzalo Morales reconoció por qué eligió a Unión

Gonzalo Morales tenía todo acordado para jugar en Sarmiento de Junín, pero la llamada de Kily González resultó clave para que el Toro Morales cambie su objetivo y termine desembarcando en Unión, donde se convirtió en pieza fundamental en este arranque que lo tiene muy bien posicionado en función de su gran meta que es continuar en la Liga Profesional para el 2024.

Pero, tras el arribo de Gonzalo Morales, también se dio la llegada de Nicolás Orsini, quien tampoco tenía lugar en Boca. Se trata de una gestión que también encabezó Kily González, más allá que el presidente Luis Spahn también sacó pecho reconociendo una gran relación con la entidad de la Ribera, al recordar los negocios que se hicieron con Mauro Luna Diale, Ezequiel Cañete y Enzo Roldán.

GonzaloMorales.jpg Gonzalo Morales fue la gran figura de Unión en la victoria contra Estudiantes de La Plata.

Gonzalo Morales habló con D Sports en la previa del partido donde Boca eliminó a Racing en los penales, y más allá que su vaticinio se cumplió a medias (dijo que pasaba el Xeneize con los goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel) se refirió a los motivos por los cuales se decidió a jugar en Unión.

"Me llamó el Kily, hablé con él y los ayudantes. Me preguntaron cómo era mi situación y me dijeron que iba a tener los minutos que no me estaban dando en Boca. Les pregunté a i representante y a mi familia y decidí ir a Santa Fe", esgrimió Gonzalo Morales.

En tanto que también el Toro reveló: "No hablé con nadie de Primera. (Mariano) Herrón me aconsejó que lo mejor era irme a préstamo para sumar minutos y lo mejor que hice fue venir acá. En Unión me recibieron de la mejor manera, son muy buena gente y es un club que te hace ir para adelante".