El entrenador de Unión, todavía piensa que necesita de algunas piezas más para terminar de darle formar al plantel que pretende para la próxima temporada. Es consciente de lo complicado que está el mercado de pases, pero aún así insiste y charla permanentemente con la dirigencia, que está abocada de lleno en cumplirle los pedidos de Leonardo Madelón.

Hasta el momento se confirmaron cinco incorporaciones: el arquero Sebastián Moyano, el carrilero-volante Ezequiel Bonifacio, el marcador de punta izquierdo Federico Milo y los volantes Jalil Elías y Gabriel Carabajal. Pero todavía quedan dos lugares por cubrir con suma necesidad: un punta y un volante derecho.

Precisamente en las últimas horas se conoció que fue ofrecido un extranjero que dejó un grato recuerdo en Argentina. Se trata del colombiano Carlos Carbonero, quien fuera campeón de la Copa Sudamericana con River y, posteriormente, mundialista en Brasil 2014. Actualmente está en Deportivo Cali.

Un nombre importante, máxime si se tienen en cuenta sus antecedentes, con paso por Italia en Cesena y Sampdoria. Al parecer, el técnico lo estaría analizando, pero tampoco quiere decir que le dará el visto bueno así como así. Justamente se desempaña en la posición de extremo derecho que tanto está precisando.

Sin embargo, también se pone en la balanza que en el semestre pasado tuvo un andar irregular, con apenas ocho partidos y sin marcar goles. Por lo pronto estaría en carpeta y podrían conocerse novedades al respecto.

Carbonero, de 28 años (25 julio 1990), quiere demostrar que está vigente y por eso su agente lo estaría intentando inserta otra vez en Argentina, algo que no es tan sencillo sabiendo que lo económico suele ser un impedimento. En el caso de Unión, no tiene problemas con el cupo de extranjero en caso se tener el OK de Madelón.

¿Será nuevo refuerzo de Unión?