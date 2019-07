¿Dónde comprarán sus entradas los hinchas de Unión para visitar a Racing?

Este domingo una resolución del Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) revolucionó al mapa futbolístico de Argentina. Después de intensas gestiones, se resolvió que cinco partidos en Buenos Aires puedan disputarse con ambas parciales, entre los que está contemplado el duelo del próximo viernes, desde las 21, entre Racing y Unión por la 1ª fecha de la Superliga.

Una noticia que causó un fuerte cimbronazo en los hinchas, que en algunos casos ya empezaron a armar el viaje. Sin embargo, todavía quedan cosas por resolverse y, sobre todo, tener detalles sobre dónde se podrán comprar las entradas.

Justamente este lunes el secretario general de dicho ente de seguridad, Juan Manuel Lugones, reveló como se cristalizó esta idea en diálogo con LT9: "Es un placer que pueda haber visitantes en Buenos Aires y el fútbol argentino. Todo se dio en base la buena voluntad de los clubes y la gente que quiere el fútbol vuelva a la normalidad. Por eso cuando hablé con el presidente de Racing (Víctor Blanco), me dijo que le demos para adelante, que era el momento y que iban a poder recibir a hinchas de Unión. Pero la idea es que siga siendo así de ahora en más. Esta semana será el arranque de esta idea".

Hinchas de Unión.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

También reveló que la meta es que la gente adquiera sus localidades en la ciudad: "Habrá 1.600 populares y 600 plateas. Le vamos a pedir a Racing que envíe las entradas a Santa Fe para que puedan ser vendidas allá. Creemos que es el mejor, más que nada por seguridad. La idea es que concurran a la cancha ya con sus entradas. Estamos ya avanzando en las negociaciones. Todavía no está definido, pero debería ser así".

En el final, respondió a los dichos del Subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo, quien criticó la acción como «oportunista»: "No es en todos lugares igual. Depende también de las jurisdicciones, pero queremos que este entusiasmo para que otros distritos se sumen. No creo que un funcionario diga esto. La verdad que más de una vez tuvimos que salir a resolver problemas de otros distritos. Si ellos no pudieron bancar un partido en la provincia, es oportunista lo que él dice. El clásico se rosario se jugó en Buenos Aires y lo tuvimos que bancar nosotros".