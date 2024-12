Identidad Unionista cerró el año con importantes novedades

Entre los asistentes se destacaron empresarios y profesionales de la ciudad, mientras que los oradores fueron Bernardo Castiglioni, el contador Leonadro Biaggini; Lucho Trento (empresario desarrollador) y Héctor Desvaux, quien será el director deportivo en caso de que Identidad Unionista triunfe en las elecciones.

En dicho evento, se anunció en caso de triunfar en las elecciones la construcción de un predio de 13 hectáreas, el cual se encuentra en la autopista, en la zona de countries, lo que será realmente revolucionario.

Por lo que se pudo saber, Marcelo Martín no encabezará por motivos personales la lista de Identidad Unionista en las próximas elecciones, con lo cual en los primeros días del nuevo año se anunciará quien será el referente.

Castiglioni se refirió a las expectativas de Identidad Unionista

Bernardo Castigloni, uno de los referentes de Identidad Unionista, analizó en diálogo con LT10 (AM 1020) que "fue un año con mucho trabajo, como vienen siendo, se viene construyendo para que podamos ganar las elecciones y sacar al club del letargo que está. Tenemos una idea de un plan a 20 años, que se pueda llevar a cabo más allá de la comisión directiva que esté".

En cuanto a la particularidad que Marcelo Martín no encabezará la lista en las elecciones en Unión, indicó que “Marcelo es el máximo referente y fundador. Acá no estamos hablando de planes A o B, nuestra agrupación rota, se oxigena y quienes son más grandes lo que hacen es correrse a un costado. Nos formaron para que seamos los futuros dirigentes, no es una improvisación, se viene trabajando hace mucho tiempo".

Y desarrolló sobre lo deportivo que se piensa en Unión, que "Pipo Desvaux se va a encargar de lo deportivo, con un proyecto que viene desarrollando hace bastante. Es un obsesivo en todo, no deja nada al azar, no es magia, es simplemente ver a quien le va bien y ver cómo lo hizo para tratar de imitarlo. Recorrimos varios clubes con él, venimos trabajando con las instituciones que creemos debemos imitar su modelo de gestión. Estamos negociando para la adquisición de un nuevo predio, falta terminar de pulirlo, no podemos hacerlo público. Va a ser un punto de inflexión, la verdad que es algo que va a ser impactante, donde está ubicado y por el sentimiento que incluye. Queremos que todas las divisiones inferiores estén en un solo lugar, no como pasa ahora".