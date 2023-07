"Imanol está muy bajoneado y no quiere ir a entrenar"

Evaristo Machuca, padre de Imanol Machuca, dialogó con Aire de Santa Fe 91.1 y se despachó con dureza contra el presidente de Unión Luis Spahn. Aseguró que la última oferta del Fortaleza es de 4.400.000 dólares por el 50% y que Spahn no les atiende el teléfono, además de manifestar que su hijo está muy bajoneado anímicamente y que es factible que no vaya a entrenar.

"El interés de Fortaleza es real lo quiere ya a Imanol y es verdad que ofreció 4.400.000 dólares por el 50%. Lo que más me molesta es la manera en la que se maneja el presidente Luis Spahn. A fines de febrero yo venía hablando con Battión, pero Battión renuncia y me llama Spahn. En ese momento Imanol estaba cobrando muy poco y el señor Spahn me prometió que le iba a dar un aumento muy importante, retroactivo al mes de enero, pero eso nunca pasó", comenzó contando.

Para luego agregar "En abril había un interés por parte de Racing fui a la casa de Spahn y me dijo si lo vendo ahora a Machuca la gente me mata. Entendí el momento y me dijo que en junio o julio si llegaba una oferta importante lo iba a transferir. Pero el presidente Spahn no es serio, está en el campo y no nos atiende. Estoy muy apenado e Imanol está muy bajoneado, pedimos que por lo menos nos atienda. Entiendo el fanatismo de la gente pero para mi hijo es muy importante en lo deportivo y en lo económico".

"Hace un par de días que Spahn no nos contesta, lo vemos en línea y no responde. Se cree que él es Unión, cree que Unión es una empresa y Unión es mucho mas grande. Es un empresario existoso, pero no da la cara. Cuando en febrero hablamos me dijo que iba a pagar la vivienda de mi hijo y no lo hizo. Imanol está cobrando muy poco y se siente muy mal anímicamente. Y lo más probable es que no vaya a entrenar más, lo lamento por el Kily (González) que se porto 1000 puntos y siempre lo apoyo", sentenció.

Por último Evaristo Machuca expresó: "No entiendo cual es la función de la comisión directiva si el único que decide es Spahn. Pero está en el campo, creo que en Reconquista y no contesta, nos rechaza la llamada. Unión está inhibido, es una de las mejores ofertas para un jugador del futbol de santa fe y a Imanol le ofrecieron 35.000 dólares por mes, además de premios por distintas competencias. Ahora Imanol se fue a su departamento y me dijo que mañana no tiene ganas de ir a entrenar".