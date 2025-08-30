Leonardo Madelón, con varias incógnitas en Unión para visitar a Racing

El DT de Unión, Leonardo Madelón, no definió los 11 para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura, pero habría al menos un cambio

Unión encara un nuevo desafío en este Clausura con más dudas que certezas. Tras la exigencia física y emocional que significó enfrentar a River por Copa Argentina, el plantel apenas tuvo un par de entrenamientos antes de jugar contra Racing este domingo, desde las 21.15, en Avellaneda, por la fecha 7.

En ese lapso, Leonardo Madelón intentó recuperar a sus jugadores y evaluar alternativas, aunque todavía no dio señales respecto a la formación. La principal incógnita pasa por la condición de Maizon Rodríguez, que arrastra un supuesto esguince de tobillo izquierdo. Todo indica que no serÍA de la partida y que su lugar lo ocuparía Juan Pablo Ludueña.

Más allá de esa variante, el desgaste tras el cruce con el Millonario se hizo sentir y dejó a varios futbolistas en el límite desde lo físico. Algunos venían de superar un fuerte cuadro gripal. En la práctica de este sábado por la tarde en el predio de AFA, el DT realizó algunos movimientos, pero sin mostrar cartas. La decisión final quedará supeditada a la activación previa al partido.

image Valentín Fascendini seguiría como titular en Unión.

El encuentro en el Cilindro aparece como una parada complicada, aunque también como una oportunidad para que el Tatengue sume y gane confianza antes del parate por la fecha FIFA. Ese tiempo de descanso será clave para recuperar soldados, ajustar detalles y preparar lo que viene en el tramo decisivo del torneo.

Los posibles 11 de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios o Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Lucas Gamba o Cristian Tarragona.