Leonardo Madelón, con varias incógnitas en Unión para visitar a Racing

El DT de Unión, Leonardo Madelón, no definió los 11 para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura, pero habría al menos un cambio

30 de agosto 2025 · 19:13hs
Leonardo Madelón, con varias incógnitas en Unión para visitar a Racing

Unión encara un nuevo desafío en este Clausura con más dudas que certezas. Tras la exigencia física y emocional que significó enfrentar a River por Copa Argentina, el plantel apenas tuvo un par de entrenamientos antes de jugar contra Racing este domingo, desde las 21.15, en Avellaneda, por la fecha 7.

• LEER MÁS: Vence el plazo y Unión finalmente no sumará más incorporaciones

En ese lapso, Leonardo Madelón intentó recuperar a sus jugadores y evaluar alternativas, aunque todavía no dio señales respecto a la formación. La principal incógnita pasa por la condición de Maizon Rodríguez, que arrastra un supuesto esguince de tobillo izquierdo. Todo indica que no serÍA de la partida y que su lugar lo ocuparía Juan Pablo Ludueña.

• LEER MÁS: Dómina no contestó a las últimas ofertas y su final en Unión está cantado

Más allá de esa variante, el desgaste tras el cruce con el Millonario se hizo sentir y dejó a varios futbolistas en el límite desde lo físico. Algunos venían de superar un fuerte cuadro gripal. En la práctica de este sábado por la tarde en el predio de AFA, el DT realizó algunos movimientos, pero sin mostrar cartas. La decisión final quedará supeditada a la activación previa al partido.

Valentín Fascendini seguiría como titular en Unión.

Valentín Fascendini seguiría como titular en Unión.

El encuentro en el Cilindro aparece como una parada complicada, aunque también como una oportunidad para que el Tatengue sume y gane confianza antes del parate por la fecha FIFA. Ese tiempo de descanso será clave para recuperar soldados, ajustar detalles y preparar lo que viene en el tramo decisivo del torneo.

• LEER MÁS: El plantel de Unión recibió la visita de Lionel Scaloni

Los posibles 11 de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios o Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Lucas Gamba o Cristian Tarragona.

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

