Jean Carlos Pestaña no viene a Unión y seguiría en Colombia

Cuando estaba todo dado para que sea refuerzo de Unión, finalmente Jean Carlos Pestaña no vendrá a Santa Fe y su próximo equipo sería el Deportivo Pereira

Lo que parecía concretado, finalmente quedó descartado. Como suele ocurrir en todos los mercados de pases, hasta que el jugador no firma, no se lo puede considerar refuerzo. Y eso es lo que sucedió con el marcador central Jean Carlos Pestaña que estaba muy cerca de ser jugador de Unión y finalmente no lo será.