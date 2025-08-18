Unión volvió a los entrenamientos con dos preocupaciones y la mira en Huracán

El plantel de Unión, tras la victoria ante Instituto, regresó a los trabajos en Casasol, con el foco en Huracán. Hay dos jugadores sentidos.

Después del resonante triunfo en Córdoba frente a Instituto, Unión retomó este lunes los entrenamientos en Casasol con la mente puesta en lo que será un exigente cruce ante Huracán, el próximo domingo desde las 14 en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El Tatengue sabe que cada punto es vital en su lucha por la permanencia, y el choque frente al “Globo” —que viene de vencer a Argentinos Juniors— se presenta como una oportunidad clave para tomar aire en la tabla anual.

Una victoria permitiría no solo ganar tranquilidad en la competencia doméstica, sino también llegar con un envión especial a la cita del jueves 24 de agosto frente a River, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

La mira en dos "sentidos" en Unión

En cuanto al plantel, la atención del cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón pasa por la evolución física de Mateo Del Blanco y Marcelo Estigarribia, quienes debieron salir reemplazados en el partido ante Instituto por molestias musculares. Ambos serán evaluados durante la semana para determinar si pueden estar a disposición frente a Huracán.

El escenario es claro: si Unión consigue sumar de a tres en el 15 de Abril, Madelón tendrá margen para apostar por lo mejor de su plantel en el compromiso copero frente a River, uno de los grandes desafíos de la temporada.

La doble competencia aparece como una prueba de fuego, pero también como una posibilidad de transformar la confianza conseguida en Córdoba en un punto de partida para soñar con un cierre de año más esperanzador.