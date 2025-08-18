Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión volvió a los entrenamientos con dos preocupaciones y la mira en Huracán

El plantel de Unión, tras la victoria ante Instituto, regresó a los trabajos en Casasol, con el foco en Huracán. Hay dos jugadores sentidos.

18 de agosto 2025 · 08:52hs
Después del resonante triunfo en Córdoba frente a Instituto, Unión retomó este lunes los entrenamientos en Casasol con la mente puesta en lo que será un exigente cruce ante Huracán, el próximo domingo desde las 14 en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Unión, aliviado pero con la necesidad de seguir ganando

El Tatengue sabe que cada punto es vital en su lucha por la permanencia, y el choque frente al “Globo” —que viene de vencer a Argentinos Juniors— se presenta como una oportunidad clave para tomar aire en la tabla anual.

Una victoria permitiría no solo ganar tranquilidad en la competencia doméstica, sino también llegar con un envión especial a la cita del jueves 24 de agosto frente a River, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

La mira en dos "sentidos" en Unión

En cuanto al plantel, la atención del cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón pasa por la evolución física de Mateo Del Blanco y Marcelo Estigarribia, quienes debieron salir reemplazados en el partido ante Instituto por molestias musculares. Ambos serán evaluados durante la semana para determinar si pueden estar a disposición frente a Huracán.

El escenario es claro: si Unión consigue sumar de a tres en el 15 de Abril, Madelón tendrá margen para apostar por lo mejor de su plantel en el compromiso copero frente a River, uno de los grandes desafíos de la temporada.

La doble competencia aparece como una prueba de fuego, pero también como una posibilidad de transformar la confianza conseguida en Córdoba en un punto de partida para soñar con un cierre de año más esperanzador.

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Unión rompió el molde: lo que tardó nueve partidos, lo hizo en media hora en Córdoba

Figura y líder: el gran partido de Pittón ante Instituto

El aura de Madelón que comienza a brillar en todo su esplendor en Unión

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"