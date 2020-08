Joel Carli: "Soy leal, un líder positivo con experiencia"

Los dirigentes de Unión comenzaron las negociaciones con Joel Carli, experimentado marcador central que viene de ser líder y gran referente de Botafoto de Brasil. El nombre del marplatense surge como consecuencia que es muy poco probable que Jonathan Bottinelli acepte las condiciones que le puso el club para la renovación de su contrato.

Joel Carli, mientras analiza la oferta de Unión, habló con Diez en Deportes, donde hizo un repaso por su carrera deportiva, sobre todo de lo que consiguió en Botafoto y también se refirió a su futuro futbolístico.

Carli, quien ya negocia su llegada a Unión, comenzó contando de qué manera se vive la pandemia del coronavirus en Brasil y reveló: " "La verdad que el principio de la pandemia lo vivimos con mucho temor, con restricciones, pero luego las reglas se fueron aflojando, hoy se hace prácticamente una vida normal, con la diferencia que hay que usar los barbijos en áreas públicas, los chicos no volvieron al aula. En Río las muertas continúan pero se comenta que se encontró una líena para que los casos no sigan aumentando".

Cuando se le hizo mención a los jugadores argentinos que pisan fuerte en Brasil, Carli -podría acordar su llegada a Unión esta semana, afirmó: "Ese cariño que le tienen al jugador argentino fue gracias al comportamiento que tuvieron varios jugadores como Cocca en Fluminense, D'Alessandro en Internacional, Kannemann en Gremio... Yo me conseguí identificar con Botafoto ya que tuve una recepción muy linda, ya que es un club familiar, muy grande y con una historia de mucho peso. Cuando llegué tanto a mí como a mi familia nos recibieron de muy linda manera, luego la cabeza estuvo en dar las cosas bien, dar el 120% y las cosas salieron exitosamente".

"Es el equipo que más jugadores le brindó a la selección brasilera, es un club con una historia tremenda, con una gran hinchada, pasó momentos difíciles desde lo económico. Es un club gigante y lo disfruté muchísimo", continuó Joel Carli, el marcador central que podría convertirse en refuerzo de Unión.

Carli.png Joel Carli negocia con Unión su incorporación tras su paso por Botafoto de Brasil.

Mientras que en otra parte, Carli contó cómo fue su paso por Botafoto, y el apuntado por Unión reveló: "Llegué en 2016 cuando Botafogo venía de jugar la Serie B en 2015, el objetivo era mantener la categoría, es un campeonato difícil, descienden los últimos cuatro por año. Si uno no se arma bien no se hace fácil. En 2016 cuando el objetivo era mantener la categoría conseguimos una clasificación a la Libertadores. Quedamos afuera con Gremio que fue campeón, en 2018 ganamos el campeonato Estadual, se dieron circunstancias que me fueron enamorando del club y del lugar. Me propuse rendir al máximo para disfrutar, el fútbol es cambiante y hay que rendir para estar a la altura".

También se refirió a su relación con el fútbol, y Joel Carli reveló: "Es una de las ciudades más bonitas del país. Tengo una familia futbolera, mis hermanos también jugaron. Arranqué en Quilmes de Mar del Plata, que le daban mucha importancia a las inferiores. Hubo varios equipos de Buenos Aires que me querían llevar, pero mi vieja quería que primero termine la escuela. Luego de jugar el Argentino C pasé a Aldosivi. Estoy conforme con mi carrera, me tocó retroceder en algunos momentos de categoría, pero fue un crecimiento, un aprendizaje. Siempre dí el 120% para aprovechar donde estaba, pretendo jugar mucho más, ya que el atleta de alto rendimiento cuidándose puede estirar su carrera, estoy conforme con lo que vengo haciendo".

Luego Joel Carli se definió como marcador central, mientras aguarda novedades de Unión e indicó: "Puedo decir cómo me definieron, compañeros y técnicos. Soy leal, líder positivo, dentro de la cancha soy firme en la defensa, con experiencia".

En el tramo final de la nota, Joel Carli apuntó: "Se vive un contexto raro, atípico, en el fútbol y la vida, veremos qué es de nuestro futuro".