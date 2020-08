El entrenador de Unión, Juan Azconzábal, terminó este jueves la cuarentena en Santa Fe y ya se pone al frente de los trabajos que el plantel lleva adelante en el predio Casasol bajo un estricto protocolo y con cuatro caras nuevas. De todas maneras, se sigue metido en el mercado de pases en busca de otras alternativas, ya que hubo muchas bajas el pasado 30 de junio. Precisamente en las últimas horas trascendió que estaría en la mira el marcador de punta chileno Nicolás Peñailillo.

• LEER MÁS: Unión se vuelve a ilusionar con el retorno de Lucas Gamba

Hasta el momento llegaron al club los delanteros Daniel Juárez y Fernández Márquez, el extremo izquierdo Marco Borgnino y el defensor Pablo Caldelón que, pese a que aún no firmó su contrato y no fue oficializado, ya practica desde este miércoles. Se espera por una resolución respecto a Nery Leyes, que fue uno de los primeros en ser declarado jugador rojiblanco, sin embargo luego aparecieron trabas con Atlético Tucumán, dueño de su pase, que solicita algo a cambio. Por tal motivo aún no está en la ciudad.

Nicolás Peñailillo 1.jpg Nicolás Peñailillo habría sido apuntado por Juan Azconzábal para Unión. Gentileza | anfp

En caso que se llegue a buen puerto, serían cinco las incorporaciones, pero Juan Azconzábal cree que faltan algunas piezas más y por eso habría apuntado a un conocido, Nicolás Peñailillo, de 29 años (13 de junio de 1991), a quien dirigió en Deportes Antofagasta. Es lateral izquierdo por naturaleza por su perfil y viene de disputar seis partidos y sin goles en este 2020. La temporada anterior jugó 22 e hizo dos tantos.

• LEER MÁS: Fernando Tobio, el central que está en el radar de Unión

Claudio Corvalán es quien terminó siendo titular y, si bien es cierto que Pablo Calderón también puede cumplir esa función, Vasco pretendería alguien con otro tipo de características, de mayor verticalidad y velocidad. Fue así como habría pensado en el trasandino, aunque no sería una tratativa sencilla.

Nicolás Peñailillo vs Ohiggins Fecha 15 C2019

Más que nada, porque es tenido en cuenta en su equipo y Unión no cuenta con demasiado dinero para pagar un cargo en dólares por un préstamo. Pero todo puede pasar en los mercados de pases y lo que parece complejo termina muchas veces siendo factible.

• LEER MÁS: Troyansky en la mira de Talleres y con Carabajal en el medio

Por el momento se trata de un mero rumor y por eso será cuestión de esperar si finalmente tiene asidero o queda en el camino. Unión de a poco se va armado y Juan Azconzábal ya se puso al mando del armado del nuevo plantel.