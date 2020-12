Juan Azconzábal rearma el equipo ante las bajas en Unión

El contrato del extremo finalizaba este jueves y como la oferta no fue suficiente, directamente se da por terminado el ciclo por más que queden dos partidos por delante. Esto sin dudas genera un problema en Vasco, que deberá encontrarle sustituto, quizás al jugador más desequilibrante. Máxime si se tiene en cuenta que al Tate lo único que le sirve es la victoria para seguir con chances de pelear por la plaza a la Copa Sudamericana.

Juan Azconzábal.jpg Juan Azconzábal deberá hacer un cambio obligado en Unión ante la baja de Javier Cabrera para visitar a Aldosivi. Gentileza | Pool ARGRA

Hay varios nombres para el puesto, aunque por características el indicado sería Mauro Luna Diale. De todas maneras, todo dependerá también de la idea de Juan Azconzábal, porque podría probar también con jugadores de otro tenor, como Fernando Elizari y Gabriel Carabajal, un poco más cerebrales.

Todavía quedarán tres prácticas por delante antes del viaje a Mar del Plata, donde se ultimarán detalles. No tiene demasiado injerencia la partida del uruguayo Sebastián Assis, ya que nunca estuvo entre las prioridades del técnico. Después, el resto del equipo no tendría dudas, siempre y cuando no suceda algún imponderable.

También habrá que ver si se sostiene el esquema, que hasta el momento era 4-4-2, pero sin Javier Cabrera la historia puede volver a modificarse. A esperar...