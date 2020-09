Juan Azconzábal tiene el nuevo plantel casi cerrado en Unión

Unión está casi listo para disputar el próximo torneo local y la segunda fase de la Copa Sudamericana. Esto entorno al armado del nuevo plantel que pretende el entrenador Juan Azconzábal, que ya le empieza a dar su impronta. Desde esta semana se podrá empezar a hacer fútbol formalmente, pese a que se hacían algunos ensayos diferenciados, donde se conocerá en cancha la idea y sistema.

• LEER MÁS: Sebastián Moyano: "Es un proceso de cambio en Unión"

Durante su paso por Antofagasta de Chile, Vasco utilizó el 4-3-3, que también desea usar en Santa Fe, aunque también tiene como opción el 4-2-3-1. Aunque todo dependerá de las características de los jugadores. Desde hace algunos días ya trabajan con el grupo los volantes Nery Leyes y Pablo Palacio, mientras que está pronto a integrarse de manera regular la última cara nueva, el delantero Juan Manuel García, que ya cumplió los 14 días de aislamiento en el predio.

Nery Leyes.jpg Nery Leyes fue una de las prioridades para Juan Azconzábal en Unión. Foto: Prensa Unión.

Noticias importantes para el técnico, que está expectante de la resolución en la tratativa por el lateral izquierdo chileno Nicolás Peñailillo, por el que viene insistiendo. Lo conoce por haberlo dirigido y que no haya participado de los últimos días partidos del elenco trasandino es todo un indicio de que presiona para jugar en Argentina.

• LEER MÁS: Nicolás Peñailillo presiona para jugar en Unión

El tema es que tiene contrato hasta diciembre y Antofagasta solicita 100.000 dólares para largarlo, algo que Unión no está dispuesto a pagar. Esto hace que se demore más de la cuenta. Está muy cerca, pero no cerrado. En caso de concretarse, prácticamente se le pondría fin al mercado de pases, aunque no hay que descartar alguna pieza más. Esto atendiendo al interés que Juan Azconzábal tiene en el volante Guillermo Acosta, que no tiene chances por el momento de salir de Atlético Tucumán.

Entrenamiento Unión.jpg Mientras el plantel está casi completo, Claudio Corvalán se perfila para ser segundo central. Prensa Unión

Como viene la mano, todo pinta para que Claudio Corvalán se corra para ser segundo marcador central, puesto que dejó vacante Jonathan Bottinelli, flamante jugador de Rosario Central. Vale recordar que para este nuevo proceso pos Leonardo Madelón llegaron: Daniel Juárez, Nery Leyes, Fernando Márquez, Marco Borgnino, Pablo Calderón, Pablo Palacio y Juan Manuel García.

• LEER MÁS: Unión emocionó a sus hinchas con un video en las redes

El plantel de Unión volverá a los entrenamientos este lunes por la mañana en el predio Casasol bajo un estricto protocolo y un ansioso Juan Azconzábal, que ya le da forma al nuevo equipo.