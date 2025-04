El uno por uno de Unión en la derrota ante Barracas Central

Franco Pardo (4): No logra recuperar su nivel, lejos quedó la solidez que mostró el año pasado. Un buen cierre en el segundo tiempo, pero no más que eso.

Mauricio Martínez (4): Buscó salir por abajo, pero no estuvo tan participativo en ese primer pase que tiene. Termina jugando en la posición que más lo beneficia, aunque no tuvo su mejor rendimiento.

Claudio Corvalán (3): Jugó apenas 45' y debió salir por una molestia en el tobillo. Pero el tiempo que estuvo dentro de la cancha, fue el defensor más flojo del equipo, se mostró lento y lo superaron con facilidad.

Julián Palacios (6): Marcó un golazo para poner arriba a Unión, demostró que tiene que ser titular ya que aporta movilidad y además desequilibrio en el mano a mano.

Rafael Profini (6): Se la bancó en el medio, corriendo y metiendo. Nunca dio la pelota por perdida e intentó siempre, se mostró prolijo y haciendo un gran desgaste.

Ezequiel Ham (3): Sumó 60' en los que no aportó nada. Otro de los refuerzos que llegaron y no cumplieron las expectativas, pasó totalmente desapercibido.

LEER MÁS: Mientras espera por Madelón, Unión cayó con Barracas y cerró una penosa campaña de visitante

Mateo Del Blanco (4): En el inicio del partido metió un buen centro que terminó atrapando Ledesma. En el segundo gol de Barracas dejó que Ruiz metiera el centro para Bruera.

Lucas Gamba (4): En los últimos dos partidos bajó mucho su rendimiento, venía de ser el delantero más importante del equipo, pero en este partido no contribuyó en el ataque.

Marcelo Estigarribia (3): Es un delantero que juega dentro del área, pero que no tiene gol, ni tampoco está cerca del gol. Perdió siempre con los defensores rivales.

Bruno Pittón (4): Entró para jugar el segundo tiempo, pero rápidamente fue amonestado y quedó condicionado. De todos modos, no hizo un buen partido dando ventajas por su lateral.

Jerónimo Domina (5): Encabezó la contra en la que asistió muy bien a Angulo para dejarlo mano a mano con el arquero. Probó con un remate de media distancia que controló Ledesma.

Ezequiel Cañete (4): Volvió a jugar después de mucho tiempo y se notó. Lento en los desplazamientos y cometiendo algunas faltas producto de la inactividad.

José Angulo (-): No jugaba desde la primera fecha y se entiende el motivo por el cual los técnicos no lo ponían. Dilapidó un mano a mano por falta de convicción. Después de eso, no hizo nada.

Lionel Verde (-): En los minutos que estuvo en cancha no logró aportar su habitual manejo de pelota. Encima quedó retratado en la jugada del segundo gol, ya que perdió en el salto con Bruera.