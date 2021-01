Kevin Zenón: "Quiero tener más minutos en cancha en Unión"

LEER MÁS: Unión pide un préstamo y Atlético de Rafaela quiere vender

Kevin Zenón habló con Radio Sol (FM 91.5), donde comenzó a hacer un balance de su llegada a la Primera en Unión, y afirmó: "Todo arrancó en la Copa, mi sueño fue debutar en el club que me abrió las puertas. Estoy muy agradecido y feliz por todo el proceso que pasó en tan poco tiempo. Lo viví con mucha felicidad, pero tranquilo, pero siempre trabajando. Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando".

Y Kevin Zenón agregó: "Mi llegada a Primera me la tomé con mucha tranquilidad, me sentí muy bien cuando el técnico me mandó a la cancha. El lunes volveremos a trabajar, estoy muy tranquilo, es una nueva oportunidad que habrá que aprovechar".

image.png Kevin Zenón contó cuáles son sus objetivos para la nueva temporada que emprenderá Unión.

En cuanto a sus expectativas para la nueva temporada, afirmó: "Me quiero afirmar, tener más confianza y sumar más minutos en cancha, ojalá que también se pueda jugar en Sudamericano y estar seleccionado para disputarlo".

Sobre su experiencia en el Sub 20, el jugador de Unión afirmó: "Fue algo muy lindo, pasó todo muy rápido, fue algo que siempre soñé. Es otra cosa, no tiene comparación. Cuando estaba entrenando con la camiseta de la Selección no caía que estaba ahí. Hay muchos chicos que tienen mucha técnica, eso se nota y fue lo que más me sorprendió. Se armó un grupo estupendo".

Luego se le hizo referencia a la asistencia que le dio a Juan Manuel García, de taco, para uno de los tantos ante Arsenal, y dijo: "Fue lo más sencillo que tenía a mano, encaré por el medio, me encerré solo, no me quedaba otra. Vi que Juan metió la diagonal por atrás y lo único que me quedaba era tirar el taco. No me di cuenta de lo lindo que fue, no me acordaba de la jugada, después lo pude ver bien".

LEER MÁS: El goleador del fútbol argentino que se relaciona a Unión

Mientras que sobre su ausencia en los últimos partidos de Unión, Kevin Zenón dijo: "No me estaba sintiendo bien, mis compañeros estaban mejor. No estaba bien físicamente, me había tocado estar lesionado. El campeonato que comienza iré con todo, como siempre".

También se le preguntó por la última vez que había estado en Goya, su ciudad natal, afirmó: "Hacía siete meses que no venía por la pandemia, acá soy uno más, pero la gente me trata no como antes, me trata diferente. Pero les digo que soy uno más, el mismo de siempre. Me manguean mucho la camiseta, pero las tengo en casa, las tiene mi viejo (risas)".