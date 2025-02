Kily cambiará otra vez en Unión para intentar sepultar la malaria ante Instituto

Unión sigue en picada y, más allá de los cambios, Cristian González aún no le pudo encontrar la vuelta a los nombres y esquemas. Tanto se machacó en el 4-4-2, pero poco cambió y le mercaron nuevamente rápidamente en el primer tiempo. Un mal que por ahora no tiene medicina.

Por eso, se apela a la reflexión interna y en intentar, sobre todo, manejar un equilibrio. Lógico que, cuando los rendimientos son bajos, se reciente la estructura, por lo que será clave mejorar practicamente todas las líneas. Ni hablar también arriba, donde la efectividad es escasa.

• LEER MÁS: Los números y antecedentes en rojo, de un Unión que no arranca

Con estos condimentos el técnico Cristian González analiza qué es lo mejor para intentar erradicar la malaria de una vez por todas cuando el miércoles reciba, desde las 21.15, a Instituto, con arbitraje de Andrés Merlos.

• LEER MÁS: Mirá cómo sigue la agenda de Unión en el Torneo Apertura

Kily mete otra vez mano en Unión

Pese a que Matías Tagliamonte fue la figura, Kily le devolvería la titularidad a Thiago Cardozo, tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión ante Tigre. Después, es todo interrogantes, con más especulaciones que otra cosa.

tHIAGO cARDOZO.jpg Thiago Cardozo volvería a ser titular en Unión. Prensa Unión

No sería raro que el conductor rojiblanco vuelva a las fuentes con el 5-3-2, ya que en conferencia insistió con que el esquema no era el problema. Hasta ahora, la variante fue más efectiva en los segundos tiempos, pero la realidad es que la inconsistencia es lo que pasa factura. Un funcionamiento tan dispar que no permite conexiones.

• LEER MÁS: En un año, el DT de Unión está ante su tercer cimbronazo

Desde este lunes habrá muchos condimentos en busca del mejor equipo para romper esta sequía y empezar a sumar de a tres. Ni hablar en casa, donde por ahora la cosecha es un punto de seis.