Kily González espera por los lesionados de Unión y piensa en un Plan B

Kily González propuso con su cuerpo técnico un exigente trabajo en la puesta a punto de cara al Torneo de la Liga, producto de lo cual varios jugadores sintieron el rigor físico, a tal punto que por molestias y lesiones están en duda para el choque frente a Banfield.

Unión, con varios jugadores entre algodones

Cristian González cuenta con la convicción de que no podrá contar con Joaquín Mosqueira, quien en el último partido de la Copa de la Liga, ante Tigre, donde anotó el gol de la victoria, fue amonestado y llegó al límite de las cinco, por lo cual deberá purgar una fecha de suspensión.

Pero a esta complicación se sumó una lesión muscular de mucha importancia de Federico Vera, mientras que Nicolás Paz se pudo recuperar de un fuerte dolor en uno de los dedos de uno de sus pies. Mientras que en la mitad de la cancha, por diferentes molestias físicas, también vienen trabajando diferenciado Patricio Tanda, Enzo Roldán y Lionel Verde, mientras que lo mismo ocurre en la delantera con Lucas Gamba.

El plan de Cristian González si no llegan los lesionados de Unión

Si todos los jugadores que arrastran molestias y lesiones están en consideración, en relación al último partido de la Copa de la Liga, Federico Vera ingresaría por Mosqueira, con lo cual Mauro Pittón volvería a su posición habitual de volante interno junto a Enzo Roldán, más allá que por el ex-Boca podría aparecer Patricio Tanda.

El otro cambio estaría en la delantera con el ingreso de Lucas Gamba, titular indiscutido para Kily González, en lugar de Nicolás Orsini. Vale recordar que ante Tigre se lo preservó al mendocino para que llegue en condiciones al partido ante Gimnasia de Mendoza, por Copa Argentina.

Pero en caso que los lesionados no estén aptos se le armará un problema importante a Cristian González. Si no llega Vera se volvería a parar Mauro Pittón como lateral por la derecha, siempre y cuando puedan jugar Roldán y Tanda, ya que si alguno de los dos o los dos no están aptos se ubicaría en la mitad de la cancha.

La otra alternativa es que esté desde el arranque en ese lugar Tiago Banega, como en el cotejo ante Sarmiento, de la Copa de la Liga, o que se corra Nicolás Paz por la derecha para el ingreso de Miguel Torrén como líbero.

Banega también se podría sumar a la mitad de la cancha si es que no llegan para ser titulares Roldán y Tanda, en lo que se presentaría como el peor escenario para Cristian González de cara al choque ante Banfield.

Mientras que si Gamba tampoco puede ser considerado por la lesión muscular que arrastra, la receta sería la misma que en el último duelo ante Tigre, es decir la dupla conformada por Adrián Balboa y Nicolás Orsini.

Si bien faltan varios entrenamientos para el partido ante Banfield, los tiempos urgen y Cristian González analiza seriamente un Plan B en caso de que los lesionados, que están haciendo todo para estar en consideración, quedan al margen del debut de Unión en el Torneo de la Liga.