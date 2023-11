Cristian González se refirió a su futuro como entrenador de Unión, y no quiso dar pistas sobre qué decisión tomará. "Me vacié en estos días", admitió.

Sin embargo, el mercado de pases fue muy pobre, ya que se fueron jugadores muy importantes, como Yeison Gordillo, Imanol Machuca, Lucas Esquivel, Ezequiel Cañete y Santiago Mele, entre otros, los cuales no fueron reemplazado en la medida de lo esperado, y Unión los comenzó a sentir.

Kily González.jpg Prensa Unión

A pesar del buen arranque de Copa de la Liga Profesional, Unión cayó en un pozo del cual le costó muchísimo salir, y la victoria ante Sarmiento solo fue un bálsamo, debido a que nunca pudo encontrar la regularidad esperada. Cristian González se aferró al sistema de juego, y a lo poco en cuanto a material que tenía en el plantel, y con mucha arenga para sus dirigidos los pudo hacer zafar del descenso, que parecía irremediable.

En el día anterior al partido ante Tigre, Cristian González brindó una conferencia de prensa y habló con varios medios en particular, para tener la guardia alta ("si todos hablan yo también lo puedo hacer", manifestó). Pero también derrochó confianza para que Unión pueda lograr el objetivo de la salvación.

Luego del partido, en charla con TNT Sports en particular y en conferencia de prensa en general, Kily González habló de su futuro, al ser consultado sobre el mismo, y disparó: "Me vacié, estos 15 días, me vacié, le entregué el corazón a Unión, porque me lo dio a mí. Le agradezco a la gente de Unión, por cómo nos bancaron. Unión es de Primera".

Lo concreto es que se espera que en los próximos días se produzca una charla entre Cristian González y el presidente Luis Spahn para hablar del nuevo proyecto deportivo que encabezará Unión, con la incertidumbre sobre si seguirá o no el entrenador, según sus propias palabras. Por lo pronto, Kily también remarcó que hay muchas cosas que lo enojan, y también manifestó que es hora de "mirar para arriba y no tanto para adelante".