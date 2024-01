Kily González habló de las situaciones de Maffini, Gómez y Vecchio en Unión

Mientras tanto, Kily González en las últimas horas habló con TyC Sports, donde se refirió a lo que fue su primera etapa como entrenador de Unión, pero también proyectó los nuevos desafíos, mientras que también hizo hincapié en las situaciones particulares de Gonzalo Maffini, Jonathan Gómez y Emiliano Vecchio.

En el arranque de la entrevista, Kily González habló de la puesta a punto de Unión, con su mercado de pases y admitió: "Estamos haciendo una ventana de transferencias más que interesante. Por eso, hay expectativas. Hay nombres circulando pero no quiero ilusionar a la gente mencionándolos. Estamos haciendo un esfuerzo grande para traer jugadores de jerarquía y competir con los grandes".

Luis Spahn reveló que Jonathan Gómez "tiene ganas de jugar en Unión, porque llega a ser figura, mientras que en Racing no tendrá muchas posibilidades por el plantel que posee". Por otro lado, antes de que Emiliano Vecchio decida si seguir o no en la Academia, había afirmado que las chances de sumarlo eran "muy difíciles".

Por otro lado, aclaró la particular situación de Gonzalo Maffini, el defensor central que había llegado desde Estudiantes de Río Cuarto para suplir la salida de Franco Calderón, pero que aún no había firmado su contrato: "Tuvo un problema familiar, personal. Como siempre, para mí, está por delante lo personal y familiar. Me pongo del lado del chico. Es mentira que los estudios médicos salieron mal. Estamos con él y estamos de acuerdo con su decisión. Se volvió a Río Cuarto con su familia. Más no puedo decir".