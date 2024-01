No jugó ni un partido en Unión y rescinde su contrato

El lateral llegó de la mano de Gustavo Munúa y no jugó partidos oficiales en Unión, solo algunos de Copa Santa Fe. No será considerado y rescinde su contrato

El paso de Jairo O'Neil deja más dudas que certezas en Unión. Sobre todo, por todo el tiempo que tuvo y, tras la salida de Gustavo Munúa, prácticamente no fue tenido en cuenta. Firmó planilla y fue al banco, pero no jugó nunca. Solo partidos de Copa Santa Fe que no son oficiales.