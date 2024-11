Kily González: "Me encantaría tener los clásicos entre Unión y Colón"

Cristian González manifestó que la ciudad debe tener los clásicos entre Unión y Colón. "Me encantaría enfrentarlos", remarco el DT.

En la entrevista que brindó Cristian González a F12 de ESPN, el programa de Mariano Closs, no solo se refirió al partido que Unión animará ante Boca, sino que también se refirió a la particularidad que Colón se encuentre en la Primera Nacional.

Vale recordar que Cristian González fue técnico de Unión durante la gran parte de la temporada anterior, donde su equipo peleó hasta la última fecha por no descender, justamente con Colón que se fue a la Primera Nacional tras perder el partido desempate ante Gimnasia de La Plata.

Cuando a Kily González se le preguntó por esa particularidad, indicó: "Eso no nos puede confundir desde el lado de la relajación, me encantaría que estén en Primera, porque la ciudad tiene que tener el clásico. Me encantaría enfrentarlos, es una gran adrenalina que te moviliza con el clásico".

Kily González y la ausencias de Clásicos Santafesinos

"Todos miramos el fixture cuando está el clásico, más allá que te marca para bien o para mal. Cuando el otro equipo no está en Primera hay que aprovecharlo, nosotros tuvimos una semana descendidos antes de la última fecha. Nuestra realidad nos marca que estamos donde estamos, pero hay que cambiar la cabeza e ir mejorando", recordó Cristian González, sobre el mano a mano que Unión animó ante Colón por no descender en la temporada anterior.

Y luego, Cristian González disparó: "Que Colón esté en otra categoría nos tiene que dar la adrenalina de mejorar como club, pero son inversiones, no son gastos. Unión es un club alucinante, es humilde, la gente se ilusiona y necesita una alegría, eso a uno lo moviliza para entregarse al 100%. Nosotros intentamos seguir creciendo como equipo y como club".