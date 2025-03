Kily González: "Me hago cargo del momento de Unión, hay que mejorar"

La derrota se dio en un momento donde parecía que el equipo de Kily González comenzaba a levantar, tras las victorias ante Gimnasia por el Apertura y frente a Colegiales por la Copa Argentina. De esta manera, todas las miradas nuevamente recaen sobre el DT, que no le puede encontrar la vuelta al equipo.

La versión de Cristian González de la derrota de Unión

En el arranque de la conferencia de prensa, Cristian González analizó la derrota de Unión y cuando se le preguntó por su situación como DT, tiró: "¿Continuar en el cargo? Hay que seguir trabajando, es una derrota que no estaba en nuestra cabeza, pero esto es fútbol. Hicimos un penal inocente, las primeras jugadas fueron nuestras, y no estuvimos finos en la definición. Más allá de someterlos no tuvimos la contundencia que necesitamos como equipo. El segundo gol fue un golpe duro, es un rebote que le quedó al jugador de ellos para definir, se hizo muy cuesta arriba, pero hay que seguir".

Unión vs Independiente Rivadavia.jpg Nicolás Ríos / UNO Mendoza

Luego, sobre los defectos en las áreas que mostró Unión, dijo: "Creo que la primera jugada es muy clara nuestra, Marcelo (Estigarribia) definió mal, el penal se dio cuando Independiente Rivadavia no era superior a nosotros. Fue un penal inocente, nos hizo el partido cuesta arriba, cometemos errores y los pagamos. Pero no tuvimos la inteligencia para ver por dónde estaba el partido, ellos apostaron por las contras que juegan de esa manera. Tratamos de estar cerca de Villa, cometemos errores, lo pagamos y no estamos finos en el área rival, hay que seguir insistiendo".

Sobre lo que más lo preocupa del momento de Unión, Cristian González advirtió: "Si analizamos varios partidos no merecimos perderlos, más allá de que no estamos en funcionamiento que uno intenta hacer, más allá del esquema y el cambio del sistema, no lastimamos al rival con claridad, obvio que los puntos me preocupan, tenemos que sumar, pero hay que seguir, no queda otra, tenemos que trabajar y corregir cosas".

Y volvió Cristian González sobre el funcionamiento y cuando se lo consultó por los cambios que metió en los últimos partidos, tiró: "Uno trabaja día a día con los jugadores, ante Colegiales se hizo un esfuerzo grande, en el período de recuperación hay que buscar el que está mejor, hay situaciones que uno las vive día a día, pero a veces sale y otras no. Fue un partido donde sabíamos que íbamos a tener tenencia, pero no tuvimos fluidez, no tuvimos claridad para convertir. No me preocupa el funcionamiento, sino en cómo atacar, sobre todo cuando un rival está con uno menos como ocurrió hoy. Me hago cargo, hay que mejorar".

"Tenemos que asumir el protagonismo y mejorar el funcionamiento. El penal fue muy tonto, en un partido donde no había nada. La más clara fue la de Estigarribia y la de Villa que pegó en el palo, esto nos obliga a mejorar, tenemos que ser defensivamente fuertes y aguerridos, hay que seguir trabajando y mejorar en todo sentido. Lo que más me preocupa es los puntos, no me gusta verme ahí", afirmó Cristian González.

En el final sobre el sistema de juego, tiró: "Con Argentinos jugamos 4-4-2, esto no es capricho, es cómo defendés y cómo atacás, hay que analizar situaciones e ir cambiando. Nosotros decidimos cambiar, hay que ver cómo se ataca y cómo se terminan las jugadas, hoy no fuimos contundentes para atacar. Tenemos que mejorarlo, la intención de ir a buscarlo estuvo".