Kily González: "Mi cabeza está metida más que nunca en Unión e intentar ganar"

Y luego, añadió: "Se hizo difícil manejar la ansiedad de necesitar ganar, el equipo para mí mereció ganar de una manera más tranquila, hacía mucho que no lo hacíamos en nuestra cancha".

En otro tramo de la charla subrayó que "traté de manejar con bastante tranquilidad, entiendo el enojo por no tener los resultados que necesitamos como equipo, fueron días muy particulares para hacer foco y prepararnos entre nosotros. Siempre creo en ellos, se va a entregar al máximo, hubo un compromiso fuerte con el cuerpo técnico, no merecimos sufrir tanto para ganar, ojalá sea el comienzo para cambiar la racha en materia de resultados".

El estreno de Diego Armando Díaz

"Me pone feliz, al verlo cuando le tocó entrar, la gente lo ovacionó, todo el esfuerzo que hizo para debutar en Primera, casi tuvo la chance de marcar, se cierra el estadio, lo preparamos desde el tema físico, la gente quería verlo, hubo un trabajo especial para entrar en ritmo, entró y lo hizo bien, hay que llevarlo de a poco y ojalá que pueda convertir que es lo que necesitan los delanteros", expresó.

Kily también recordó que "la semana pasada fue muy dura desde lo físico, para sumar a chicos que tienen que estar al nivel de lo que uno ve, especialmente cuando les toca ingresar, seguimos intentando mejorar a otros jugadores que son terriblemente importante. El tema psicológico y emocional, cuando uno pierde y recibe críticas que hay que aceptar, es preferible que me puteen a mí y no a los jugadores, tenemos responsabilidades pero se entregan. Darles la confianza, hubo muchos juveniles y estuvieron a la altura con la exigencia de nuestra gente".

En cuanto a más análisis del partido, dijo que "en el fútbol vamos viendo, nos sobraba un central y había que modificar, en el primer tiempo ellos replegaban con los centrales por dentro, generamos por fuera, decidimos sumar gente en ataque, en relación a la función que cumple cada uno".

Más conceptos sobre el triunfo al Tripero

"Con Diego (Díaz) buscamos los dos estando adentro con Colazo, para que Tati pudiera finalizar, los centrales de Gimnasia son altos y buenos, esto va en relación al rival, buscamos variantes y pudimos romperlo con una variante de Lionel. Son jugadores que uno mima para que improvise, se lo que me puede dar, es normal que tenga altibajos, ojalá le sirva para seguir en el equipo".

En referencia al partido que se viene por Copa Argentina, aportó que "nos agarra en un momento donde ganamos y nos tiene que levantar, sabemos que lo que es la Copa Argentina, será una final, hay que recuperar los jugadores y el mejor equipo pondremos, no nos da para subestimar, hacer todo para ganar, más allá el rival, demostrar que somos de otra categoría, hay que estar preparado para otra guerra y ganar".

El nuevo rumor sobre el interés de Boca

"En el fútbol y en la vida hay rumores de todo tiempo, en la situación que estoy pasando que no es la que me imaginé en Uruguay, voy a estar pensando en Boca, lo quiero a Unión y estoy muy a gusto acá. Me hago cargo de las críticas, mi cabeza está metida más que nunca en Unión e intentar ganar. No recibí ningún llamado de Boca, la gente me conoce cómo me manejo. Estoy muy comprometido con este club", soslayó.

Y cerró con la anécdota de la camiseta que recibió de un hincha antes de iniciarse el segundo tiempo: "Cuando entré en el entretiempo, un hincha me llamaba, vení, vení, esta es la camiseta que cambiará la racha. No me la podía poner, por eso la llevé en la mano, y está conmigo, la guardé en mi valija, viaja para San Nicolás".