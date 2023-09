Kily González, con mucho "shampoo" para el plantel de Unión

"Hicimos un mal partido. Malo. Desde todos lados. Hablé como siempre con los jugadores, pero me lo guardo. Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo. Tenemos la posibilidad contra el próximo rival y hay recarga energías. Buscaré los mejores 11 para ese partido. Este no fue el partido que queríamos jugar. Estoy caliente por eso, pero por más que me lamente, ahora no queda otra que empezar a preparar el partido contra Colón", manifestó un muy enojado Cristian González, tras la derrota ante Platense, de cara al Clásico Santafesino.

LEER MÁS: La nueva fórmula ofensiva que tendría Unión en el Clásico

Pero no se quedó allí, y Kily González apuntó: "No estuvimos como teníamos que estar y eso no me gusta. Por eso hablamos y ya mañana (por este martes) lo haremos más profundo para que nos demos cuanta lo que nos estamos jugando. Es clave eso. Saber que más allá de que no veníamos ganando, el equipo mostraba un montón de cosas y no lo pudimos hace estar vez. El momento de reencontrarnos como equipo y tenemos una gran chance ahora contra Colón en un partido particular para la ciudad y nuestra gente, y seguro vamos a estar a la altura. Es un fuerte golpe, pero podía pasar, porque en el fútbol es así y ahora tienen que aparecer los hombres. Se pueden planificar las cosas, pero se debe estar a la altura y defender el escudo de Unión. Estoy muy enojado por el partido, pero no queda otra que hacer la autocrítica que corresponde y pensar en lo que viene".

Cristian González.jpg Prensa Unión.

UNO Santa Fe contó que una vez que terminó el partido en Vicente López, Kily González tomó la palabra y por espacio de casi 20 minutos fue muy duro con sus jugadores por la manera de afrontar ese partido ante Platense, justo en la semana previa al Clásico Santafesino, con una derrota que lo dejó al borde del abismo. En tanto que luego los jugadores estuvieron hablando varios minutos sobre lo ocurrido ante el Calamar.

LEER MÁS: Los que ya ganaron un Clásico Santafesino en Unión

Pero no todo terminó allí, ya que por lo que se pudo saber, Cristian González siguió cargando las tintas en los entrenamientos de lunes y martes con sus jugadores, apelando a las fibras íntimas para intentar sacarlo de este duro momento, ya que bajo su gestión solo hubo dos victorias, dos derrotas y un gran cantidad de empates que lo colocan a un punto del puesto de descenso.

Recién el miércoles Kily González levantó un poco el pie del acelerador, pero se cuenta que fue durísimo con sus jugadores, apelando al amor propio, en la previa de un partido que puede llegar a ser determinante para la permanencia en la Liga Profesional, y por qué no para su continuidad como entrenador de Unión.