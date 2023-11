Una vez finalizado el partido y que los incidentes se terminaron en las afueras del estadio 15 de Abril, Cristian González se hizo presente en la sala de conferencias para brindar su parecer sobre lo que dejó el empate de Unión ante Lanús, y comenzó diciendo: "No analizó la situación hasta que no jueguen los rivales, hasta que no jueguen los otros equipos no sabemos si dependemos o no dependemos de nosotros. A la gente no le puedo decir nada, están en todo su derecho de manifestarse como quieran. Lo que me preocuparía es si el equipo no generaría nada, si pasara eso estaría más preocupado. Nos quedan dos partidos, con un rival directo, y seguiremos luchando, no hay otro camino . No hay nada fácil, menos en el fútbol. Lo que más me duele es que no ligamos nada. En los últimos 30 minutos Lanús no pateó al arco, buscamos por todos los caminos y desgraciadamente no podemos meter un gol y ganar".

"Nada es fácil en la vida, nos toca vivir esta situación con gente de corta edad, con su primera experiencia en Primera. Uno puede transmitir un montón de cosas, pero cada uno lo siente de una manera particular, el estado de ánimo es lo que te hace ir para adelante. No se les puede reprochar nada, van para adelante, toman riesgos... Sufrimos mucho la falta de Enzo (Roldán) y tratamos de buscarle la vuelta con Kevin, sabiendo que puede adaptarse a los dos perfiles. Después lo cambiamos con Mauro (Luna Diale), pusimos tres puntos. Pero ellos no nos crearon situaciones complicadas en los últimos 30 minutos, la figura de ellos fue el arquero. Pero lo repito, entiendo a la gente. Hoy somos nosotros los que estamos, hay que poner la cara, como lo hicimos siempre, y tratar de levantarlo para que se sientan bien desde lo anímico e ir a Córdoba para ganar el partido, parece que está todo terminado, pero no es así, quedan seis puntos. Intentaremos hacer lo mismo pero con mejor eficacia. Entiendo la ansiedad de la gente y que es obvio que quiere que a los dos minutos ya estemos ganando 2-0. A nosotros eso nos hace más difícil, nosotros nos vaciamos pero no tenemos ninguna recompensa. Tendremos que seguir luchándolo. Quiero dejar de mi mano a Unión en Primera. Tendremos que prepararnos para el partido con Belgrano y luego con Tigre", agregó Cristian González.

Y agregó: "Ahora no dependemos de nosotros, pero faltan dos partidos (Sarmiento y Colón), luego veremos si sirve o no. Ojalá que los resultados nos favorezcan una vez a nosotros. Más allá de esto son seis puntos, está todo muy parejo. Pero insisto, me preocuparía más si Unión no generaría situaciones. Tenemos que corregir cosas, ya que cometemos errores, eso es obvio. Hay muchos casos que ustedes no saben, pero hay jugadores que llegan al límite, se infiltran para jugar. Más allá de esas molestias tienen que afrontar esta situación que no es nada fácil, nosotros estamos para contenerlos, ayudarlos y darle las herramientas para que puedan ganarle a Belgrano".

Luego, cuando se le preguntó sobre si Unión está sintiendo la presión, y por el hecho de haber realizado solo dos cambios, dijo: "Uno va mirando, cada uno tiene su punto de vista, de afuera son todos entrenadores y jugadores, yo vivo todos los días con los jugadores y elijo lo que creo que es mejor. Si yo hubiese notado que los jugadores estaban perdiendo duelos hubiese cambiado, pero el equipo estaba en terreno visitante, estábamos bastante bien. Creí que era lo mejor para el equipo y tomé la decisión de hacer los cambios en el momento que los hice. Esto es fútbol y uno que está dentro sabe cómo son las cosas. Estoy en todos los detalles que puedo estar con mis jugadores, y es un equipo que se entrega en todos lados".

"La presión es terrible para los jugadores, no es nada fácil, también me tocó como jugador. Entiendo a la gente de Unión, apoyó todo el partido, quieren que gane el equipo, es obvio. Me genera impotencia y mucha rabia que no ligamos nada. No sé si hacer cinco cambios garantiza ganar un partido. Estábamos haciendo las cosa bien, pero la pelota no pudo entrar. La frustración que sienten los jugadores duele más de lo normal, son pibes pero son hombres. La vamos a pelear, no nos den por muertos. Seguramente hay muchos que quieren que nos vayamos al descenso, que nadie dude de lo que se entregue el equipo. Que nos cuestionen cualquier cosa, menos la actitud. El equipo no liga, me quiero meter yo a hacer los goles, capaz tampoco los haría. Estamos muy tristes por no haber ganado pero con muchas fuerzas. Daremos pelea, yendo para adelante, y tomando recaudos, nos plantamos en La Bombonera con uno menos, los jugadores me demuestran cosas, mis jugadores no son pechos fríos, se atreven, ponen huevo y van para adelante. Somos los primeros que queremos sacar esto adelante. Me chupa un huevo lo que pase a nivel dirigencial, más que nunca necesitamos el apoyo de todos. Convivo con los jugadores todos los días, sé lo que se emocionan, lloran y van a estar. Que la gente de Unión crea, no puteó a los jugadores. No nos podemos entregar".

Sobre cómo terminó el partido Claudio Corvalán, Cristian González reveló: "Es el corazón del equipo, es un tipo que a sus compañeros los respalda, también a mí. Es emocionante, son jugadores que la están peleando, y la van a pelear hasta el final. Me siento orgulloso de dirigirlo, es el capitán que todo entrenador quiere dirigir. Están todos comprometidos con el club y con la causa, que la gente de Unión se quede tranquila. Vamos a ir al frente hasta el final, nos abrazaremos como lo hacemos siempre, lo que pasó ya pasó. Es un gran desafío, estos jugadores están preparados".

Y Kily González agregó tras el empate ante Lanús: "Siempre hay cosas para mejorar, si el rival estaba más fino nos podrían haber lastimado, pero no nos generaron nada en el segundo tiempo. Tratamos de hacer lo que habíamos visto de Lanús, por momentos salió y por otros no. Trataremos de mejorar para el próximo partido. Tenemos que ir a Córdoba a ganar. Unión sale a ganar, a veces se equivoca, intentaremos seguir en nuestra línea, buscando al rival, tomando algunos recaudos. Estamos dependiendo de otros resultados, ojalá Dios quiera sean a favor nuestro, si es así veremos el punto desde otro lado".