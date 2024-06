Kily infló el pecho en Unión tras ganar en Mendoza: "Está buenísimo vernos ahí arriba"

"El primer tiempo no fue bueno e Independiente por momentos nos superó. Tuvimos una charla buena en el entretiempo para estar más cortos y ser más agresivos. Así empezamos a progresar en campo y llegó el penal que por suerte convertimos. Manejamos el partido y las dos expulsiones nos complicaron en el final. Pero es un grupo con mucho corazón . Hace mucho no perdemos de visitante y eso es bueno. La defensa estuvo firme y compacta. Ellos no tuvieron situaciones, así que sumamos y está buenísimo vernos ahí arriba . Ojalá el próximo partido podamos ganarlo para terminar esta etapa bien", comentó en sus primeros conceptos.

Pero no quedó solo en eso: "Hablo siempre con todos, más que nada con los que esperan afuera. Los jugadores deben saber interpretar los momentos y manejar la ansiedad. Este es un equipo que tiene mucho corazón y entrega. Va a luchar hasta el final siempre, más allá de que no hicimos un buen partido y por eso es importante ganar. El equipo puso lo que tenía que poner y se animó con mucha hambre de ganar".

Más de Cristian González en la conferencia de Unión en Mendoza

Sobre las expulsiones, Kily dijo: "Son situaciones de las que se aprende. Tanto Bruno (Pittón) como Adrián (Balboa) son importantes, pero buscaremos a los que estén mejor para reemplazarlos. Ellos son los que más tristes están en medio de la alegría. Lo bueno es que el equipo sostuvo el partido con amor propio. Muchos deseos de ganar. No es fácil ganar tres partidos de cuatro en Argentina. Espero podamos seguir así en casa".

Cristian González.jpg Cristian González se fuer "orgulloso" por la entrega de Unión ante Independiente Rivadavia.

"La salida de Mateo (Blanco) fue táctica, porque ellos empezaron a sumar gente alta y sabíamos que iban a lanzar, por lo que puse a Juan Pablo (Ludueña) para equiparar. Es lo que el equipo necesita de cada jugador. Hablamos entre todos recién y son cosas que pasan y hay que aprender. Desde lo táctico, uno planifica y a veces no sale, por lo que se suplen con amor propio. No fue el mejor partido de Unión, pero ganamos claramente y eso tiene que darnos confianza", acotó el técnico.

Kily infló el pecho en Unión

Seguidamente, no dudó: "Tengo un equipo que se entrega y hace un esfuerzo enorme. Soy exigente con ellos. Veníamos de un partido casi perfecto y no pudimos sostenerlo, pero esto es fútbol y el rival también juega. Lo que me enorgullece es que el equipo defendió con nueve a sus compañeros con coraje y está claro que todos quieren competir. La gente de Unión tiene que estar ilusionada, porque este equipo nunca se entrega. A todos nos gustan jugar bien y cuando no se puede, hay que adaptarse".

"Más allá de lo táctico, es clave saber interpretar cómo jugar. Estaba claro, pero nuestra intensidad no fue la mejor y por eso hice una charla y el equipo mostró otra cara. El funcionamiento no fue bueno, pero sí el ir a buscar siendo más agresivos", tiró Kily.

Mientras que cerró: "Les digo a los jugadores todo el tiempo que los quiero. Unión es un club de gente que lucha y se ilusiona, ellos son los encargados de sacarle una alegría a su gente y eso me moviliza. Esto es pasión. Verlos luchar con dos menos y no bajar, no tiene precio. Me siento feliz por ellos y se lo merecen. Son muy rompe huevos al momento de intensidad y, más allá de que no hicimos un buen partido, seguimos en el lote de arriba".