Kily González, sin rodeos en Unión: "Le dije a Spahn que es el momento de apostar"

Si bien es cierto que el plantel está de vacaciones, Kily todavía está enchufado y viaja permanentemente a Santa Fe para charlar con la dirigencia sobre el armado del plantel. Dentro de su ajustada agenda, charló con el programa La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe y mantuvo su reflexión: "En Argentina el descenso es la muerte deportiva y no debería ser así. Más allá de todo, Unión nunca cambió su forma. Fuimos aprendiendo de nuestros errores, pero el problema era que generábamos y no podíamos convertir".

• LEER MÁS: Madelón quiere repatriar a dos viejos conocidos en Unión

Asimismo, expuso: "Estoy muy entusiasmado con lo que viene. Hablé con los dirigentes y el club y la gente no se merece otra temporada como la que pasó. Le dije a (Luis) Spahn que es el momento de apostar. Quiero cerrar jugadores. Estoy cerca de varios que darían un salto de calidad".

Kily González.jpg Cristian González fue franco respecto al pedido que le hizo el presidente de Unión, Luis Spahn.

Cristian González, a fondo

"Tuve la posibilidad de dejar el club a los meses de haber asumido y le avisé al presidente, antes que se filtre, que no me iba a ir, que me quedaba. Porque soy un agradecido y Unión me dio la posibilidad de volver a trabajar. Estoy muy comprometido con el club, le puse el pecho todo lo que pude. Me enfrenté a quienes tenía que enfrentar y lo defendí cuando había que hacerlo, porque de boludo no me pueden agarrar. Hay que decir cómo son las cosas y pelear. Es lo que hicimos. No hay cosas más importante que Unión. Nadie está por encima de Unión. Ningún nombre. Unión es la gente, el club y lo que se transmite. De una vez por todas ojalá entendamos que el camino es otro. Ya tomamos uno camino equivocado y ahora hay que ir por otro. No podemos conformarnos en que Unión jugó la Sudamericana, lo tenemos que hacer habitual. Pero hay que hacer un cambio rotundo. Más allá de que hay muchas disciplinas, Unión también es fútbol y en base a eso se mueve lo otro. Así que apuntemos a eso. Fue emocionante ver a la gente arrodillarse para pedir por la permanencia. La idea es que sea ahora por otra cosa. Sigo creyendo en el amor a la camiseta", apuntó Kily.

• LEER MÁS: Devecchi vuelve a ser una buena opción para el arco de Unión

Dentro de un análisis profundo y repleto de consciencia, el estratega rojiblanco ponderó la necesidad también de apostar por la Copa Argentina y buscar se campeón en cualquier torneo: "Se lo dije al presidente. Tenemos dos competencias. Una de ellas es la Copa Argentina, donde son seis partidos. Es parejo y te toca contra rivales con hambre. El fútbol de hoy te garantiza cumplir con correr y meter. Está todo inventado, pero después depende de los jugadores, que lo hacen bueno a un entrenador más allá de la idea. Si ven cómo juega mi equipo es cómo lo hacía yo, de ir para adelante y ser protagonista. Entonces digo, por qué no Unión, acaso está marcado que no puede salir campeón. Quién lo dijo. Hay que pelear, sufrir y prepararse para lograrlo. Nadie le quita el sueño a nadie. El tiempo dirá para qué estamos. Pero nadie puede decir Unión no puede, no lo voy a permitir. Por eso necesitamos el acompañamiento de todos. Hay que juntarse todos, porque sé que Unión es un club político. Se habrán hecho cosas más y llegamos al límite, ahora hay que abrir los ojos y tirar para adelante todos juntos".

Cristian González.jpg Cristian González busca armar un Unión protagonista en 2024. UNO Santa Fe | José Busiemi

El armado del plantel

"Eso sí, quiero jugadores que quieran venir a Unión. Bruno y Mauro Pittón y Jonathan Gómez quieren venir, pero hay varios más que me gustan y demostraron interés. Estos nombres están en carpeta y los estamos viendo y analizando muy fino. Ya eso me moviliza. Sí algunos no quieren venir Rosario y tampoco a Santa Fe, entonces tenés que apostar a hacer bien las cosas. La seducción a motivación va por otro lado. Qué es lo que el equipo transmite. Pelear por la gloria es lo más lindo que hay, porque la plata viene después. Hay que priorizar la gloria de ir por algo en un club que tiene expectativas. Te motiva dejar huellas en un club. Está claro que vas a perder más de lo que vas a ganar, pero dejar huella en un lugar como Unión, no es poca cosa. Nadie te puede prohibir ir por algo. Quizás toque a veces comer mierda, pero después es cuestión de vaciarse para competir. Ahí está el amor propio y el fuego sagrado que te movilice a competir", destacó.

• LEER MÁS: Mientras en Unión se ilusionan, desde Bolivia aún sueñan

En el final, dejó un mensaje: "Acá hay que hacer un esfuerzo, porque si traés cinco y después vendés seis estamos en lo mismo. Esto implica sostener al plantel y mejorarlo. Potenciar las opciones. El poco recambio y el dos por puesto. Jerarquizarlo, con experiencia, apuesta, con contagio y hambre de gloria. Hay que traer jugadores que se contagien para crecer como equipo. Si hay que hacer la inversión de mantener el equipo, habrá que hacerlo, más allá de alguna operación extraordinaria para el club".