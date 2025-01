Kily: "Si quieren jugadores de Unión, que los paguen y ahí me pongo del lado del presidente"

El DT de Unión, Cristian González, le restó importancia a la caída ante la Católica y fue enérgico por la cantidad de sondeos: "No nos podemos regalar". VIDEO

El inicio de Unión en la Serie Río de La Plata quizás no fue el mejor, ya que cayó ante Universidad Católica de Chile 3-1. Pero se trata de un encuentro de preparación y, por si fuera poco, el primero. Se notó el tiempo que le llevaba el rival trabajando, que lo dio vuelta en el complemento con el físico.

A la salida de los vestuarios, el DT Cristian González hizo su análisis con los medios, entre ellos UNO Santa Fe: "Los primeros 45' fueron casi perfectos. En todo sentido, desde la actitud a la entrega, pero el cansancio se notó. Priorizamos la preparación más allá de que va todo de la mano. Ya vi cosas del equipo y lo que buscamos. Hay que seguir".

Respecto a la participación en este tiempo de campeonatos amistosos, considero: "Está bueno participar en estos torneos. La U viene trabajando hace rato y priorizamos competir contra un rival importante".

Cristian González Tomás Costa.jpg Kily analizó la derrota de Unión ante la Católica y fue tajante sobre quienes regatean el precio de los jugadores. @SerieRdeLP

Kily actualizó el mercado de pases en Unión

Más allá de lo deportivo, claro está que lo más relevante pasa por las novedades de incorporaciones y salidas. En este sentido, fue claro respecto al rumor de Fernando Zampedri y lo que pasa con Adrián Balboa: "Son diferentes situaciones. El Toro está muy identificado con este club y escapa a nuestro presupuesto. Y a Rocky lo quiere Racing y yo quiero que se quede, pero no puedo ser egoísta tampoco. Por ahora está acá y tiene la cabeza en Unión".

También dejó un adelanto, porque lo que en las próximas horas será presentada la quinta cara nueva: "(Julián) Palacios ya está con nosotros y estuvo en la cancha".

Luego, volvió al partido: "Me pone feliz que los chicos del club den sus primeros pasos. Estoy con muchas ganas, sabiendo sobre todo lo que hicimos en el primer tiempo. Podemos llegar a ser un gran equipo".

Kily se plantó en Unión

En medio del ida y vuelta, ya avisó respecto a quienes pretenden a piezas claves del plantel: "Ya fui muy claro con los jugadores, la cabeza en Unión y hay que respetar la camiseta. Varios no jugaron por priorizar llegar bien a lo que viene. Hasta un límite voy a permitir, de que sigan hablando. El presidente está de mi lado. Tenemos que entender somos Unión y que no nos podemos regalar. Nos tenemos que hacer valer. Estos chicos lograron cosas importantes y por eso los vienen a buscar, pero todo tiene un límite y tenemos que estar a la altura. Si quieren a los jugadores, que los paguen y por eso me pongo del lado del presidente, porque implica también que queremos armar un buen equipo. Es lo que buscamos".

Respecto a más nombres por buscar, tiró ante la consulta de unosantafe, en la cobertura de Melani Rosas: "Tengo nombres, pero no los pudo decir, porque sino suben los precios (risas). Estamos haciendo hincapié en algunos. Nos reímos y no hubo negociaciones por Zampedri. Tenemos que ser realistas por el presupuesto, que escapa a lo que podemos. Si se va Adrián necesitaremos otro atacante".