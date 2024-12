Kily y su reconocimiento: "La gente de Unión se entrega, está ilusionada"

"Tengo un cuerpo técnico que la viene remando, gente que viene trabajando y haciendo un camino. En ese crecimiento, como lo dije en Central, nos metieron en la facultad, te das cuenta que no sabes, en el recorrido como le sucede a un jugador de 17 años, nosotros de dirigir la Tercera, con la maldita pandemia asumimos un reto importante de dirigir la Primera de Central".

En referencia a los canteranos expresó: "Intentamos que los juveniles puedan debutar, tuvimos errores y especialmente con el corazón porque amamos lo que hacemos, me ven enojado y lo hago con ello, trato de estar en los detalles, el fútbol no te permite relajarte, los errores que cometimos en Central no lo estamos haciendo acá".

La ilusión de la gente de Unión

"No me pongo el casete en este mundo que se maneja así, soy así, la gente que me quiere es la que está a muerte conmigo, en esa emotividad generamos lo que generamos en un grupo, el jugador nos cree, no les puedo recriminar nada, cometen errores, generamos un vínculo muy grande y con la gente, a lo mejor me siguen puteando algunos. La gente de Unión se entrega, está ilusionada, les transmito que tengo que manejarme de otra manera pero yo soy pasión, amor, no vendo humo. Lo quiero a Unión y queremos lograr el objetivo. Me genero expectativas tan grandes y en la mínima me pegan una piña".

El trabajo con Lionel Verde

"Mis ayudantes tienen un diálogo fluido con Nicolás (Vazzoler), los llamamos para que vean cosas de Primera División. Entiendo que el otro día fue uno de los mejores, es un caradura, atrevido, quiero que gambetee, cuando lo vi lo dejé en Primera. Los chicos de la Reserva, la mayoría vendrán a la próxima pretemporada, cinco o seis seguro. Hay que felicitarlos porque nadie es más importante que Unión".

Y luego, enfatizó: "Son chicos que apresuramos procesos por necesidad, tiene altibajos, Lionel entró con Godoy Cruz e hizo el gol, bajó y de nuevo es el primer cambio en Primera. Es una cuestión de crear que el chico y el de experiencia es día a día, no nos podemos darnos el gusto de relajarnos. Noto que estamos emocionalmente muy bien. Hubo una charla donde nos sacamos todo lo que teníamos".

Una comunión con los que están y los que quieren venir

González también confesó que "muchos jugadores que antes no querían venir, ahora me llaman y quieren ser parte de Unión, con lo cual eso me genera mucho orgullo".

Además, añadió que "me preguntan muchos qué voy a hacer yo, hay 10 jugadores que están en una situación de incertidumbre como la tengo yo también, a mí no me genera locura porque está muy avanzado, vendrán a buscar jugadores de Unión y veremos que es lo que pasa".