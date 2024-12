El técnico de Unión confía a pleno en ganarle al puntero

Más adelante soslayó que "los partidos de fútbol se definen con detalles, el otro día era así, no le podemos hacer fácil el partido al rival, cuando se cometen errores infantiles lo pagamos, hoy el tema redes sociales genera dudas como está el equipo, algo que no tenemos nosotros. Mañana jugamos ante el líder, la ilusión de ellos es salir campeón y la nuestra entrar a una copa, estoy convencido que vamos a ganar el partido, más allá de mis enojos. Debo hacer autocrítica porque en la forma de querer competir y crecer ante grandes, eso me hace equivocarme en la situación. Hay muchos chicos que están aprendiendo cosas y se van a seguir equivocando. Quiero más que nunca, con un estadio que nos va a empujar, hay que estar todos juntos, es prestigio para todos jugar una competencia internacional".

Los penales en contra que recibió Unión

En la Liga Profesional, Unión es uno de los equipos más castigados en las últimas fechas. Al respecto, opinó: "Hay distintos puntos de vista a la hora de interpretar cada acción de juego, ahí está el fastidio que uno se agarra. Desde que vino el VAR hubo precauciones, jugadores que van con las manos atrás, tratamos de estar en los detalles pero ejecutan los jugadores. Uno puede decir pero cada acción te lleva a tener equilibrio del cuerpo dentro del área. Hay que seguir trabajando".

Y más adelante ponderó que "el equipo está bien y no lo digo para que la gente se quede tranquila, no esperábamos perder con Platense, no te da el tiempo la posibilidad de resaltar errores, lo hablamos, el entuasiasmo cotidiano está en mentalizarnos en ganar el partido. De ahí a de qué manera jugarlo, lo emotivo no le tiene que ganar a lo deportivo. No nos olvidamos de ser protagonistas. Ahora es el gran desafío ante el primero del campeonato, hay una adrenalina de competir contra el mejor".

El vencimiento de varios contratos

"Se los dije a ellos un mes y medio atrás, el fútbol te obliga a defender el lugar donde uno está, lo que uno lo hizo, lo hizo. Es mi mentalidad con mi cuerpo técnico. Es importante valorar lo que se hace. Pero hay que estar todo el tiempo preparado para jugar en Primera, hay cuestiones a evaluar, tengo algo definido, en relación a mi continuidad vamos a evaluar quienes siguen para sumar los que tengo en mi cabeza para llegar a venir".

La línea de cinco y posible creación de secretaría técnica

"Uno reniega de los famosos sistemas, todo el mundo decía de la línea de cinco y perdimos el partido, el fútbol va mutando en relación al rival, uno busca variar en ambas fases. Cuando nosotros llegamos a Unión, le gana a Independiente con línea de tres".

Y luego, enfatizó: "Nosotros para adaptarnos, en relación a lo que vimos, sentimos que estaban más seguros defender con tres, el jugador empieza a tener dudas, el fútbol está todo inventando, depende el protagonista, con Platense defendimos con cinco, en esa situación es un planteo defensivo, pero porque el juego nos llevó a esa situación, me enojé y empezamos a cambiar y variar desde el mismo posicionamiento, el esquema varía en cuanto a lo que uno quiere como equipo".

González también dijo que "no fue planteado lo de la secretaría técnica, ni hablado ni analizado, tenemos gente que se está haciendo cargo de posibles contrataciones y nos haremos responsables de eso".