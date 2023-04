Kudelka: "Debiera existir la palabra prevención para que esto no suceda"

"Nos dijeron que no había nadie que firmara como para que el partido se pudiera jugar, me refiero a los organismos de seguridad. Lo entendemos, no puedo ser subjetivo en mi pensamiento y sectorizar nuestras convenciencias que era el de jugar el partido. Lo único que sí, me llama a la reflexión, estamos en eventos masivos, multitudinarios y el fútbol sabemos lo que representa en nuestro pais. Hay una palabra que se llama prevención y más en lugares donde se está con obras desde hace muchísimo tiempo como en el caso de Unión" , comenzó diciendo.

Para luego agregar "Nadie puede prevenir una tormenta de viento pero sí se puede prevenir que por unas chapas que vuelan, que le pueden causar daño a la gente, se suspenda un partido. Debiera haber argumentos para que esto no vuelva a ocurrir, el fútbol es demasiado grande y contundente para aún con las razones del caso se suspenda un partido que no debería suspenderse".

"Que las cosas no pasen por pasar, la palabra prevención abortaría un montón de inconvenientes. Hay muchísima gente en el medio, en la organizacion de un partido. El hecho fue grave y está bien que se haya suspendido, pero deberían haber controles más exaustivos para que esto no suceda. No lo digo contra Unión, debe ser para cualquier estadio, tenemos que ser los campeones del mundo en todo. Que este tipo de cosas no ocurra y sucedió en un lugar que era previsible. No es que pasó un tornado, sino que se trato de un viento fuerte". cerró Kudelka.