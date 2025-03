La bronca de Kily González en Unión: "Por un descuido nos quedamos sin nada"

"Para mí el primer tiempo fue casi perfecto. Dominamos en todas las líneas y generamos por todos lados. En el segundo tiempo ellos se replegaron, hicimos cambios para seguir atacando y también generamos. Pero no estuvimos finos en la definición y un error nos deja sin nada. Eso es lo que duele", confesó.

—¿Sentís que el equipo mereció más?

—Sin dudas. Puede ser uno de los mejores partidos que jugamos en este torneo. Sumamos más gente en ataque, buscamos con Lionel (Verde) el desequilibrio en el uno contra uno. Pero por un descuido nos quedamos sin nada. Para mí Unión superó desde el minuto cero al campeón de la Sudamericana. No tengo nada que reprocharle a los jugadores.

El DT de Racing, Gustavo Costas, dijo que ganaron de "tuje" y Kily no dudó: "Y sí. Eso resume todo. Imaginen mi bronca en el vestuario. Nos ganan en una jugada aislada después de que hicimos todo bien. Solo puedo reprochar la definición, que es lo que nos está costando en este campeonato. Pero el equipo estuvo a la altura".

Cristian González 1.jpeg Cristian González no puede creer el partido que perdió Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

—¿Te preocupa esta falta de eficacia?

—Sería preocupante si no generáramos. Pero generamos mucho. Trabajamos la definición todas las semanas, pero en el partido puede pasar cualquier cosa. El arquero de ellos fue figura, pero eso no le sirve ni a la gente ni a mí. En el fútbol hay que ganar, lo sé. Pero jugando así, vamos a ganar más de lo que vamos a perder.

—¿Cómo influye esta derrota?

—Tenemos que sumar ahora por el tema del descenso. No podemos dejar nada de lado. Sabemos lo que nos jugamos. No puedo permitirme dejar de lado esto por más que estemos lejos. Seguiremos armando lo mejor para seguir.

—A pesar del resultado, hablás de una actuación casi perfecta, ¿qué te deja tranquilo del rendimiento?

—La entrega, el juego y el funcionamiento colectivo. Fue uno de los mejores partidos sin dudas. Más allá de esa jugada maldita, el equipo mostró carácter y personalidad. Me da expectativas. Creo que merecemos más puntos de los que tenemos.

—Se viene también la participación internacional, ¿cómo se preparan?

—Como todo torneo internacional, será complicado. Pero tenemos tiempo para prepararnos bien y estar a la altura. Cuando armamos el plantel, lo hicimos soñando con competir en todos los frentes.

—¿Qué expectativas tenés para lo que viene a nivel internacional?

—Sabemos que hay viajes difíciles, sedes complicadas, pero el club ya está armando la logística para no sufrir el desgaste. Si me dan a elegir, prefiero los rivales más débiles, aunque nadie es fácil. Pero esto me da la tranquilidad de que podemos jugar bien y competir. La gente lo vio y lo reconoció. Eso también vale.

