Mientras que más adelante, Sebastián Méndez reveló sobre el momento de Unión: "Creo que tenemos que trabajar lo futbolístico y anímico, si vos no estás bien de la cabeza cualquier trabajo es complicado, en el futbolista más, porque hay pocas profesiones donde hayan 30.000 personas que te aplaudan o te reprueben. El jugador de fútbol tiene que ser fuerte, y estar bien. Es complicado. Se trabaja desde eso, tenemos un profesional que nos acompaña y trabajamos sobre eso también. Las cosas no suceden porque sí. Tratamos de cubrir todos los aspectos del juego, estamos trabajando pelota parada que requiere concentración. Encontramos un grupo golpeado y tenemos que sacarlo adelante".L

Y Sebastián Méndez, agregó sobre el presente de Unión: "Si no hay presión sería horrible el fútbol. Es una profesión difícil. También es la más bonita del mundo, ya que le podemos cambiar el día y la semana a los hinchas. La parte más fea es que te vaya mal. Pero hay que intentarlo de todas las maneras posibles. Pero tenemos que pensar que tenemos que buscar que la gente tenga una linda semana. El hincha cuando el equipo no gana se siente mal. Hay que salir de esto, la presión hace que juegues concentrado y que quieras salir. El fútbol es presión, y eso me gusta".

Se le hizo referencia a que hay jugadores que no pasaron por este momento como el que vive Unión, y dijo: "Muchas veces se queman etapas, en el fútbol argentino más que en cualquier lado. Hay jugadores chicos o grandes, los de la franja media están afuera. El aprendizaje tiene que ser rápido e intentamos acompañarlos en el proceso. Nuestra función es terminar la formación de los jugadores, eso influye también, para que sepan vivir este momento. Tienen que querer salir de este momento, la fuerza de voluntad es muy importante, tenemos que tener respeto por el club y por la gente, lo dije el primer día. Lo más lindo que tiene el fútbol es jugar con gente, y si es mucha mejor, tenemos que volver a ganarnos el respeto de la gente".

En cuanto a Lanús, el Gallego Méndez dijo: "Es uno de los mejores del torneo, tuvo un bajón, vive una situación complicada, tiene jugadores de experiencias, pero también trabaja mucho en inferiores. Tiene jerarquía y viene de una victoria, será un duro rival. Habrá que sobreponerse al rival y al momento que estamos viviendo".

"Físicamente estamos bien, pero no de lo mental. Muchos de los jugadores son jóvenes, eso hace que tengan más resto físico y se pueda jugar con más intensidad", agregó sobre cómo nota al equipo, desde lo físico, luego de los dos primeros partidos.

Se le preguntó sobre quién será el nueve de área de Unión, y el Gallego Méndez contó: "No decidimos quién va a jugar. Hasta acá nuestro nueve fue Mauro Luna Diale. Es un nueve, lo hizo bien. Hay varios tipos de nueve de área. Tenemos dos nueve definidos, como Marabel y Vecino. Y hasta acá optamos por otra cosa porque estamos buscando otra cosa también. Si la pelota no llega bien, ¿para qué vas a tener un nueve de área? La discusión es buenísima y enriquecedora. Jugamos con un solo centrodelantero, en todos los equipos donde estuvimos. Con excepción de Godoy Cruz donde jugamos con un 4-3-1-2, que teníamos a Ayoví y Morro García. El fútbol es muy flexible. Si estamos en ventaja y tenemos que pasar a una línea de cinco lo haremos, la necesidad es que el equipo gane. Tenemos que ver quiénes están mejores para luego adaptar el dibujo táctico".

Y sobre quién será el arquero de Unión, Méndez reveló: "Todavía no tenemos el equipo definido, los dos venían de goleadas y me parecía injusto que no tengan la posibilidad de mostrarse, ahora tomamos una decisión y será el que continúe atajando".

A Sebastián Méndez se le preguntó sobre lo que le gustó y lo que no le gustó de los dos partidos al frente de Unión, y afirmó: "Me gustó el partido contra Tigre, casi todo, la intensidad, la presión alta y media. Me gustó que vi un equipo contra Argentinos que estaba muy mal anímicamente. Hubo un cambio radical. No me gustó el segundo tiempo contra Arsenal. No en la entrega, no pasa por ahí. Tuvimos desatenciones. Nos está faltando el último pase, siempre hay explicaciones.

Y sobre cómo se trabaja desde lo anímico, reveló: "Más allá que tenemos un psicólogo que se ocupa de esa parte, nosotros desde nuestras vivencias tenemos que llegarle al jugador. Viví momentos pésimos, Los más grandes vivieron estos momentos, como Aued y Corvalán, los que vinieron de afuera también".

Y continuó en cuanto a lo que es la reacción de los hinchas de Unión, y Sebastián Méndez dijo: "A la gente no hay que convencerlos desde la palabra sino desde los hechos. Los dueños del club son los hinchas con lo cual tienen todo el derecho a manifestarse. La gente ya pagó la entrada, llevó al hijo, lo de la gente es entendible. Estuve toda la semana en el hotel encerrado, a mí también me da vergüenza. No tengo ganas de salir, si ganamos sí, no es que le tengo miedo a la gente, no le robo la plata a nadie. Es entendible que la gente esté enojada. Si hasta acá no le dimos mucho, no podemos pedirle que vengan a la cancha felices y contentos. Esto es fútbol, así se vive en Argentina. Así se vive en todos los clubes".

Además, se le preguntó por cómo trabaja en lo anímico con los jugadores, y reveló: "La confianza se la das al jugador cuando entra a la cancha, y el que no arranca y entra tiene que dejar todo para después estar entre los 11. Ese es el secreto del fútbol, no hay 11 de memoria. Le pasó a la Argentina en el Mundial.

Se le preguntó por el estado físico de Imanol Machuca y Tomás González, y reveló: "Están los dos bien y a disposición".