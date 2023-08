La emoción de Mosqueira por su primer gol en Unión: "Una emoción terrible"

• LEER MÁS: Unión rompió una racha de 38 años y logró un triunfazo ante Estudiantes

Luego, el rosarino analizó el partido: "Mantuvimos la tranquilidad que nos caracteriza, porque sabíamos que habíamos sido superiores y ellos marcaron en una jugada desafortunada. En el complemento salimos con una mentalidad ganadora y, tras el empate rápido, lo dimos con dos del Toro (Gonzalo Morales)".

image.png Joaquín Mosqueira fue clave en el triunfo de Unión ante Estudiantes.

Sobre lo que le dice el técnico, contó: "Me aporta mucha confianza y hablamos mucho. Me siento cada vez mejor. No tengo problema de cambiar de posición y donde me digan haré lo mejor posible".

Asimismo, se sinceró: "Nunca pensaba que podíamos hacer un gol por arriba. Incluso nos dimos cuenta que había que probar por abajo. Pero nos encontramos con eso, la enganché bien y fue para adentro".

Respecto al plantel, el volante dijo: "Estamos muy bien. Los chicos que se sumaron lo hicieron genial y la infraestructura nos permite progresar. Gracias a dios todos venimos cumpliendo".

"Era una responsabilidad, porque Yeison manejaba la mitra de cancha y lo temé con la mayor concentración. Creo que estoy cumpliendo", agregó.

Mientras que en el final, tiró: "Somos justos ganadores y es algo que nos llevamos como premio para Santa Fe".