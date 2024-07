La historia detrás de los pases de juveniles de Colón a Unión

En charla exclusiva con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3, fue al hueso para quitarle dramatismo a algo que considera positivo por la mejora en las relaciones: "Tengo una mirada por ahí distinta y no quiero entrar en términos comparativos, porque me ocupa solo lo que haga Unión y no otro club. Esto se dio por buena voluntad de las dos partes. Dimos un paso adelante en este sentido. Una situación que amerita celebrarlo incluso. En función de tener a los mejores de la ciudad, fuimos lo beneficiarios, pero valoro la actitud del club rival por sentarse a la mesa a discutir las condiciones.

Nicolás Vazzoler.jpg Nicolás Vazzoler sentó postura ante la llegada de juveniles de Colón a Unión. Prensa Unión.

Nicolás Vazzoler y su mirada de traer pibes de Colón a Unión

La entrevista se basó en este tema del que toda la ciudad habla, por más que no se trata del fútbol profesional. Los jóvenes sueñan con llegar, pero no suele darse mucho que se pasen al clásico rival. Por eso en medio de esta situación, Vazzoler explicó que fueron los propios chicos los que pidieron salir de Colón: "Lo que llevó a Colón a plantear las condiciones, tiene que ir por cuenta de ellos, nosotros en el afán de tener a chicos que nos interesaban y que nos trasladaron la intención de integrarse, hicimos el pedido, nos sentamos, negociamos y ganamos las dos partes".

Mientras que en el final, apuntó: "Me es muy difícil hablar sobre lo que tendría que responder Colón. Insisto el aspecto general y quizás me llevó las miradas por mi rol y porque defiendo este escudo, pero creo que crecimos con esto como sociedad, que dimos un paso adelante para conversar, con jugadores que no querían seguir y podían llegar a Unión como libres. Hubo disposición de ambas partes".

