"La intención es ser uno más en el crecimiento de los chicos"

La dirigencia de Unión se tomó un par de días para definir el reemplazante de Eduardo Magnín y luego de un interinato de Lucas Belotti, finalmente optó por Marcelo Mosset para ser el conductor del equipo de Reserva.

El ex-defensor de la institución tendrá un lindo desafío por delante con los canteranos que sueñan con jugar en la Primera del elenco rojiblanco. En diálogo con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5), Tato consideró que "siempre es una alegría volver al club. Tuve la posibilidad de trabajar al lado de Nico (Frutos) que tiene mucha experiencia, me enseñó mucho, es un amigo. Siempre uno sabe que la posibilidad de regresar está y en un momento que regresé de Chile estuve en contacto con gente del club por amistad y se fue dando, después de lo que se resolvió con Eduardo y Galoppo, quedaron esos lugares, ellos me invitaron a regresar y con mucho gusto lo hago".

Y más adelante, agregó: "Creo que hay mucha gente en el club capacitada para hacer el trabajo en Reserva, es una alegría regresar, más allá del cargo de Reserva, estar trabajando en el club y dejarle mi granito de arena a cualquiera de las categorías es mi objetivo, tratar de ayudar a los chicos, me sorprendió porque uno no espera tanto afecto, reconocimiento, hay mucha gente con capacidad para trabajar en las diferentes categorías, me sumo con la intención de ser uno más en el crecimiento de los chicos".

• LEER MÁS: Unión le ganó a Godoy Cruz en el 15 de Abril

Respecto a la línea de trabajo que llevará adelante, Mosset enfatizó que "debe haber una línea bien marcada, una idiosincracia del club, que mejor que tomar el ejemplo de los equipos de Leo que vienen bien funcionando y se están dando los resultados a nivel profesional, estoy abierto a escuchar y ver y aprender y direccionar el aprendizaje en ese sentido, que los chicos en el momento que Leo los necesite, que sepan lo que le van a pedir, es importante acortar el proceso de adaptación de primera, el entendimiento táctico, colectivo, de lo que se pide en Primera, trabajaremos cotidianamente, que lo tengan en claro".

Días pasados tuvo una charla con Madelón precisamente para cotejar datos y trazar pautas de trabajo en común. En este sentido, Tato dijo que "hablé el sábado en Casasol, las mejores sensaciones, me manifestó que tengo las puertas abiertas para charlas, preguntar y hacer lo que yo quiera dentro de algunos parámetros futbolísticos, lo conozco de mi época como jugador, se muy bien como piensa, lo que quiere, uno tratará de apuntalar los chicos para cuando se necesiten y puedan responderle a la institución".