La lesión que expone el paupérrimo mercado de pases de Unión

Unión, desde que Luis Spahn hace más de 10 años se convirtió en presidente, se caracterizó por hacer austeros mercados de pases, lo que en algunas situaciones llevó a que el equipo pierda mucha jerarquía o no la pueda mantener luego de haberla conseguido.

Se hicieron ventas muy importantes como las de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, Yeimar Gómez Andrade, Franco Soldano, Diego Zabala y Damián Martínez, mientras que se perdió a otros jugadores fundamentales como Franco Fragapane y Lucas Gamba, quienes se fueron a otros clubes tras terminar sus contratos y que Unión no pudiera hacer el esfuerzo económico para retenerlos.

Y en este 2023, tras la confirmación de Gustavo Munúa como DT, Unión nuevamente apostó por un mercado de pases donde se contrató muy poco en cuanto a jerarquía y calidad, tanto en el mercado de pases del verano como en el de invierno, y se registraron ventas millonarias, que marcarán un hito en la vida del club, más allá que llegó al tramo final de la temporada con serio riesgo de perder la categoría.

Es que se fueron jugadores de jerarquía y calidad como Juan Ignacio Nardoni, Juan Carlos Portillo, Santiago Mele, Imanol Machuca, Ezequiel Cañete y Yeison Gordillo, los cuales no fueron reemplazados en la medida que su relevancia ameritaba, y se llega al tramo final de la competencia con un equipo corto, y un técnico remarcando que cuenta con "una reserva mejorada".

Y en la mitad de la cancha es donde queda de manifiesto el paupérrimo y austero mercado de pases que hizo Unión, ya que luego de dejar ir sin motivo alguno a Ezequiel Cañete y de que Gordillo se le escapara con contrato vigente, ese lugar del campo de juego quedó desmantelado, lo que se agravó con la lesión de Enzo Roldán.

De hecho, en el partido de este martes ante Central Córdoba, quedará de manifiesto lo arriesgado y peligroso que fue el último mercado de pases, donde no se pudo reemplazar la jerarquía y calidad, y serán titulares (quizás hasta el final de la temporada) un juvenil que llega con buenos rendimientos, pero no deja de tener solo un puñado de partidos en Primera como Joaquín Mosqueira, y un jugador que llegó como suplente de un equipo que se fue al descenso (Arsenal) como Thiago Banega, resistido por la gente, debido a las bajas no solo de Roldán sino también de Patricio Tanda, quien se recupera de un desgarro.

Unión se juega no solo su permanencia en Primera División en las últimas cuatro fechas de la temporada, sino también el hecho de poner de manifiesto una nueva y errática gestión deportiva, que podría tener como consecuencia un alto costo político para la actual dirigencia que encabeza Luis Spahn.