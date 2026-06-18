Mateo Del Blanco comienza a despedirse de Unión y su futuro estaría en Francia

El lateral izquierdo Mateo Del Blanco, no formó parte de la práctica que este jueves llevó adelante el plantel de Unión y son grandes las chances de que emigre

Mateo Del Blanco no entrenó este jueves con el plantel de Unión y su destino estaría en Francia.

Desde hace semanas, por no decir meses, se viene hablando de la chance concreta de que Mateo Del Blanco se vaya de Unión para seguir su carrera en Europa.

Incluso en su momento se mencionó que era un hecho . Pero luego fueron pasando l os días y no hubo novedades al respecto.

Sin embargo, en estas horas se menciona que el defensor no habría formado parte de la práctica que este jueves en horario matutino llevó adelante el plantel rojiblanco en Casa Unión.

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Y su ausencia tendría que ver con que está avanzada la negociación y el destino de Mateo Del Blanco estaría en el fútbol francés, con chances de que sea refuerzo de Racing de Estrasburgo.

Como se sabe, el jugador tiene cláusula de salida y la misma está fijada en 2.500.000 dólares, que Unión recibiría de contado para que se concrete la operación.