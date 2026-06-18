Unión avanza para achicar el plantel, pero se habla poco de refuerzos

Las gestiones que viene realizando la dirigencia de Unión encabezada por Luis Spahn están destinadas a los jugadores que se van, pero nada de incorporaciones

En Unión se hablá más de desvinculaciones que de refuerzos.

Los movimientos en este mercado de pases que está comenzando, están puestos en aquellos jugadores que no seguirán en Unión, pero por ahora, nada se menciona respecto a incorporaciones.

Esta semana se confirmó la ida de Claudio Corvalán. El defensor que estuvo ocho años en el club, terminó arreglando la desvinculación, cuando aún le quedaban seis meses de contrato.

Por su parte, Tomás González renovó su vínculo con la institución rojiblanca para luego ser cedido a préstamo a Deportivo Riestra.

Por estos días, la dirigencia rojiblanca busca extender el contrato con Enzo Roldán para luego cederlo a préstamo, sucede que el volante queda libre en seis meses y habrá que ver si llegan a un acuerdo, caso contrario se quedará en el club, pero sin tener la chance de jugar.

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Mientras que se negocia con Franco Fragapane para rescindir el contrato que finaliza en diciembre. Dependerá de la voluntad del jugador y la propuesta de Unión sería abonar una compensación económica en cuotas.

El jugador no está en la consideración de Leonardo Madelón y es por ello, que teniendo en cuenta que percibe un contrato importante, se busca su salida.

Así las cosas, todas las gestiones que se llevan adelante buscan reducir el plantel, pero por ahora poco se habla de los refuerzos que deben llegar.