La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

Unión volvió a perder llega al final de la fase regular de la Liga Nacional condicionado por una racha negativa que lo deja al borde del playout

El viaje de Unión por el país tuvo de todo: noches inolvidables y un cierre que enciende alarmas. Lejos de casa, el equipo firmó una campaña que quedará marcada por hitos importantes, pero también por un desenlace que complica el panorama en la Liga Nacional.

Porque en esa ruta aparecieron victorias que rompieron barreras. Ganó por primera vez en canchas pesadas como las de Regatas Corrientes, Quimsa, Obras Basket e Instituto de Córdoba. Triunfos que hablan de carácter, de crecimiento y de un equipo que supo competir en escenarios complejos.

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Pero el envión se frenó de golpe. Seis derrotas consecutivas —ante Olímpico, Regatas Corrientes, Obras Basket, Peñarol, Boca Juniors y Gimnasia de Comodoro— lo dejaron en una zona incómoda justo cuando el margen de error desaparece.

A dos partidos del final de la fase regular, el escenario es incierto. La amenaza del playout está latente y obliga a mirar de reojo la tabla… y también otros resultados.

Hoy, la ventaja sobre Atenas de Córdoba existe, pero no alcanza para relajarse. En el duelo directo, Unión ganó con autoridad en Santa Fe, pero cayó en Córdoba, dejando un equilibrio que mantiene la definición abierta.

Así, el cierre será a pura tensión. Entre lo que hizo y lo que le queda, Unión camina por una línea fina: todavía depende de sí mismo, pero ya no tiene margen para fallar.

Así viene el mano a mano por no descender en la Liga Nacional

PUESTO 14: San Lorenzo (13-20)

1-(V) Racing (Chivilcoy) 12/4

2-(V) Argentino 14/4

3-(V) Obras Basket 18/4

PUESTO 15: Platense (13-21)

1-(L) Regatas Corrientes 15/4

2-(L) San Martín 17/4

PUESTO 16: Racing (Chivilcoy) (12-21)

1-(L) Oberá TC 10/4

2-(L) San Lorenzo 12/4

3-(L) Regatas Corrientes 17/4

PUESTO 17: Unión (12-22)

1-(L) Ferro 15/4

2-(L) San Martín (C) 19/4

PUESTO 18: Atenas (11-21)

1-(V) Independiente (0) 10/4

2-(L) Quimsa 14/4

3-(V) La Unión 17/4

4-(V) Oberá TC 19/4