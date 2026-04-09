Uno Santa Fe | Unión | Unión

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

Unión volvió a perder llega al final de la fase regular de la Liga Nacional condicionado por una racha negativa que lo deja al borde del playout

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 18:17hs
La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

Prensa Unión

El viaje de Unión por el país tuvo de todo: noches inolvidables y un cierre que enciende alarmas. Lejos de casa, el equipo firmó una campaña que quedará marcada por hitos importantes, pero también por un desenlace que complica el panorama en la Liga Nacional.

Porque en esa ruta aparecieron victorias que rompieron barreras. Ganó por primera vez en canchas pesadas como las de Regatas Corrientes, Quimsa, Obras Basket e Instituto de Córdoba. Triunfos que hablan de carácter, de crecimiento y de un equipo que supo competir en escenarios complejos.

• LEER MÁS: Unión perdió con Gimnasia y Esgrima, sumando su sexta caída al hilo

Pero el envión se frenó de golpe. Seis derrotas consecutivas —ante Olímpico, Regatas Corrientes, Obras Basket, Peñarol, Boca Juniors y Gimnasia de Comodoro— lo dejaron en una zona incómoda justo cuando el margen de error desaparece.

A dos partidos del final de la fase regular, el escenario es incierto. La amenaza del playout está latente y obliga a mirar de reojo la tabla… y también otros resultados.

Hoy, la ventaja sobre Atenas de Córdoba existe, pero no alcanza para relajarse. En el duelo directo, Unión ganó con autoridad en Santa Fe, pero cayó en Córdoba, dejando un equilibrio que mantiene la definición abierta.

Así, el cierre será a pura tensión. Entre lo que hizo y lo que le queda, Unión camina por una línea fina: todavía depende de sí mismo, pero ya no tiene margen para fallar.

Así viene el mano a mano por no descender en la Liga Nacional

PUESTO 14: San Lorenzo (13-20)

1-(V) Racing (Chivilcoy) 12/4

2-(V) Argentino 14/4

3-(V) Obras Basket 18/4

PUESTO 15: Platense (13-21)

1-(L) Regatas Corrientes 15/4

2-(L) San Martín 17/4

PUESTO 16: Racing (Chivilcoy) (12-21)

1-(L) Oberá TC 10/4

2-(L) San Lorenzo 12/4

3-(L) Regatas Corrientes 17/4

PUESTO 17: Unión (12-22)

1-(L) Ferro 15/4

2-(L) San Martín (C) 19/4

PUESTO 18: Atenas (11-21)

1-(V) Independiente (0) 10/4

2-(L) Quimsa 14/4

3-(V) La Unión 17/4

4-(V) Oberá TC 19/4

Unión Liga Nacional playout
Noticias relacionadas
union gestiona para poner al dia al plantel y cuerpo tecnico antes de visitar a estudiantes

Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

la liga profesional destaco a estigarribia por su penal ante riestra

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

union tiene a uno de los maximos asistidores de la liga profesional

Unión tiene a uno de los máximos asistidores de la Liga Profesional

union, ante otra prueba exigente en la liga nacional: necesita reaccionar en comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Lo último

Rayo Vallecano goleó a AEK Atenas y se acerca a la semifinal de la Conference League

Rayo Vallecano goleó a AEK Atenas y se acerca a la semifinal de la Conference League

Colón cuida el patrimonio y le extendió el contrato a Tomás Paredes

Colón cuida el patrimonio y le extendió el contrato a Tomás Paredes

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

Último Momento
Rayo Vallecano goleó a AEK Atenas y se acerca a la semifinal de la Conference League

Rayo Vallecano goleó a AEK Atenas y se acerca a la semifinal de la Conference League

Colón cuida el patrimonio y le extendió el contrato a Tomás Paredes

Colón cuida el patrimonio y le extendió el contrato a Tomás Paredes

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

Fuerte retroceso industrial en febrero: 14 sectores en baja y apenas dos con subas

Fuerte retroceso industrial en febrero: 14 sectores en baja y apenas dos con subas

Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Ovación
Paredes será titular y va por su momento en Colón: Solo se vive una vez

Paredes será titular y va por su momento en Colón: "Solo se vive una vez"

Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Colón mete tres joyas en la Sub 17 que jugará los Juegos Suramericanos de la Juventud

Colón mete tres joyas en la Sub 17 que jugará los Juegos Suramericanos de la Juventud

Colón cambia de arquero: Budiño está descartado y continúa en reposo

Colón cambia de arquero: Budiño está descartado y continúa en reposo

Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe