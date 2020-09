La novela entre Unión y Central por Martínez y la deuda

Los próximos días pueden ser claves para comenzar a resolver la situación de Damián Martínez. En enero de este año Unión le transfirió a Rosario Central el 50% de los derechos económicos del lateral derecho, en una cifra de alrededor de 625.000 dólares. Sin embargo, existe una cláusula por la cual si el defensor juega una cantidad de partidos, automáticamente el Canalla debe adquirir el otro 50%.

En consecuencia, si Martínez disputa dos encuentros más con la camiseta de Central, el club rosarino se vería obligado a comprar la otra mitad del pase. Eso justamente es lo que pretende negociar con la dirigencia de Unión, dado que de ninguna manera tienen pensado hacer esa inversión.

Es por ello que en su momento la dirigencia de Central le ofertó a Unión que el defensor retorne al Tate, pero fue descartado de inmediato. Se mencionó también la chance de que sea cedido a Gimnasia de La Plata, pero el Lobo sumó a Marcelo Weigandt.

De esta manera, por ahora no hay acuerdo y continúan las charlas. Sucede que Central le debe a Unión un dinero muy importante (800.000 dólares) por lo que fueron las ventas de Damián Martínez, Diego Zabala y Emanuel Britez. Y en medio de esa deuda, esta la discusión por la cláusula del lateral. Central quiere dejar sin efecto la obligatoriedad de compra y en caso de no negociarlo ya decidió que no lo utilizará.

En charla con Rosario 3, el secretario general de Rosario Central Guillemo Hanono se refirió al tema de Martínez y la deuda que mantienen con Unión "Hay conversaciones pactadas con la gente de Unión de Santa Fe para esta semana y poder ir con el tema a fondo, pero por ahora no hubo grandes avances", aseguró.

Y otro que se explayó sobre esta situación, fue el Mono Raúl Gordillo mánager de Central quien indicó: "Hay que seguir avanzando por Martínez, hay que seguir negociando. Si llegamos a un acuerdo y podemos destrabar esa cláusula, seguirá; si no, emigrará a otro club".