Luego de la dura eliminación de la Copa Argentina a manos de un equipo que milita en la Primera C, el máximo referente del plantel de Unión como lo es Jonathan Bottinelli se mostró autocrítico respecto al nivel futbolístico que viene mostrando Unión a lo largo de la Superliga, más allá de la caída ante Dock Sud.

En el comienzo de la charla analizó la eliminación "El error en el gol se nos hizo cuesta arriba, hasta ese momento estábamos bien, habíamos tenido dos llegadas muy buenas de Walter (Bou) el tiro libre que pega en el palo y la que erra abajo del arco. El trámite estaba favorable a nosotros, pero con el gol en contra se nos hizo cuesta arriba, se nos complicó llegar con peligro al arco rival, después en el final encontramos un gol de pelota parada y en los penales patearon mejor que nosotros", tiró.

Bottinelli.jpg Jonathan Bottinelli fue autocrítico tras el traspié de Unión en la Copa Argentina. Foto: Prensa Unión Prensa Unión

Y luego mostró su autocrítica "No estamos jugando bien, el equipo no está mostrando un buen fútbol, ni buena sincronización, no estamos generando situaciones de gol y eso se nota. Con Godoy Cruz alcanzó para darlo vuelta, pero esta vez no se pudo en una cancha chiquita, no es excusa, pero el rival se metió atrás, jugamos apurado por la presión de tener que empatarlo y eso te lleva a equivocarte".

"Pero ahora tenemos que pasar esta amargura, no esperábamos quedar afuera en la primera ronda, pero esto continúa el lunes y tenemos revancha ante un gran equipo como Vélez para cerrar el torneo con un triunfo. Está todo muy parejo, de hecho no jugamos bien a lo largo del campeonato, pero no solo nosotros, son todos irregulares, aún así estamos a seis puntos de los puestos de Copa. Por eso debemos ganarle a Vélez para estar cerca de la zona de clasificación a las Copas. Hay que estar tranquilos y no volverse loco, vamos a sacarlo adelante como lo hizo en varias oportunidades, la gente esta disgustada y se entiende y ojalá que nos respalden como hasta ahora porque lo vamos a necesitar", finalizó Jonathan Bottinelli.