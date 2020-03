Después de cuatro fechas sin ganas, Unión se recuperó como visitante superando a Godoy Cruz por 3-1, tras arrancar perdiendo y con 10 por la expulsión de Gabriel Carabajal. Mostró personalidad para encarar el último partido de la Superliga el próximo lunes ante Vélez. Sin embargo, este jueves debutará en la Copa Argentina con los 32º de final ante Dock Sud en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela.

Precisamente en la previa de este duelo, el capitán rojiblanco, Jonathan Bottinelli, habló de la necesidad de tomar el cotejo con absoluta responsabilidad por más que delante esté un equipo que en los papeles es inferior. "Casualmente estuve hablando con (Cristian) Tula que se lesionó y no podrá jugar. Hay diferencias de categoría y nosotros queremos hacerla valer dentro de la cancha. No es fácil, porque ellos vendrán con todo para hacer historia. Hay que estar más concentrados que nunca y hacer valer las diferencias que hay", comenzó en diálogo con el Programa Comoteva que se emite por Radio Del Plata AM1030.

Respecto a los cambios de última en la Superliga, con la quita de un descenso y la implementación de una promoción, el zaguero fue contundente: "Mucho no me gusta opinar y prefiero guardarme lo que pienso, porque no son cosas que agraden. Está bueno que cuando algo empieza termine de la forma en que se pactó. Muchas veces uno no entiende el pensamiento de los dirigentes. Capáz no tenemos la experiencia para analizar las cosas igual que ellos".

Después, se enfocó en el presente: "La gente está muy contenta y te lo hace saber. Veníamos de cuatro partidos sin ganar y eso influye. Clasificamos en la Copa, que es realmente importante, pero en el torneo local el andar es irregular, por eso haber ganado el sábado nos sirvió de mucho para terminar este torneo cerca de los 30 puntos, que era una de las metas, y entrar de cero a la Copa de la Superliga".

Asimismo, reconoció lo que significa Leonardo Madelón para él: "Leo es muy importante. Me abrió las puertas en Unión y me trajo para que sea uno de los referentes. Acá es muy importante. La gente lo quiere mucho y da un plus acá, porque no lo pudo dar en otro lado. Es un sentido muy grande de pertenencia que tiene. Cuando llegamos hace tres años cuando Leo me trae, había un grupo de jóvenes al que se le acopló valores de experiencia. Hicimos una gran campaña y luego vinieron a buscar a algunos jugadores tras la gran campaña. Nos volvimos a reinventar dos veces y del primer equipo el único que queda soy yo".

En el final, hizo alusión a Colón, que pelea por no descender: "No es bueno opinar mucho de la vereda de enfrente cuando te va medianamente bien y al otro no. Digo que nosotros necesitamos de Colón y ellos de nosotros. Es un clásico. En una ciudad chiquita es un partido muy importante para la gente. Siempre es bueno jugarlo. Después vendrá la cargada del que gana, pero sanamente. Ojalá que le vaya bien. Tengo a (Federico) Lértora ahí, que es amigo mio y sé que la están pasando mal. Así que le deseo lo mejor"

Eso sí, en el final dejó en claro que lleva "tres clásicos: empaté dos y gané uno. Si me toca irme, será con saldo positivo (risas)"