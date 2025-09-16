Uno Santa Fe | Unión | Unión

El gol de Mateo Del Blanco en el triunfo de Unión ante Gimnasia, en el Top 3 de la fecha 8

La Liga Profesional armó el podio de los mejores goles de la fecha 8 y figura el que Mateo Del Blanco le hizo a Gimnasia (LP) en el triunfo de Unión 3-1

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 14:56hs
El gol de Mateo Del Blanco en el triunfo de Unión ante Gimnasia, en el Top 3 de la fecha 8

Prensa Unión

Unión sigue disfrutando del gran presente de Mateo Del Blanco, que fue una de las figuras en La Plata con un zurdazo memorable para abrir el triunfo ante Gimnasia 3-1. Su gol fue elegido por la Liga Profesional dentro del Top 3 de la fecha 8. Un reconocimiento que resalta el gran momento del talento surgido de las inferiores.

El tanto llegó tras un remate lejano que se clavó en el ángulo y dejó sin chances al arquero tripero, transformándose en la jugada que encaminó la victoria rojiblanca en el Bosque. Potencia, precisión y personalidad en una acción que mostró todo el crecimiento del lateral, hoy una de las piezas clave en el equipo de Leonardo Madelón.

Del Blanco atraviesa su mejor etapa en el club, que hace pocas semanas tomó la decisión de blindarlo con un contrato hasta diciembre de 2028, convencido de que aún no alcanzó su techo. Se convirtió en una de las grandes apariciones de las infeiores y sus goles –y asistencias– empiezan a darle vuelo propio en el Clausura.

El podio de la fecha lo completaron otras dos conquistas de jerarquía, pero el zurdazo de Mini ya quedó grabado como uno de los momentos destacados del campeonato. Integraron el podio Ronaldo Martínez de Platense y Ángel Di María de Rosario Central.

El gol de Del Blanco en Unión, dentro de Top 3 de la fecha 8

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1967936759330955725&partner=&hide_thread=false

